Bombazo en el mundo rosa. Marta Riesco ha anunciado su ruptura con Antonio David. Así lo ha anunciado a través de sus stories de Instagram. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David flores ha terminado esta noche" escribía la reportera. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el pero momento de mi vida". Instantes después de que esta sorprendente noticia saliera a la luz la mujer a la que Marta Riesco ha señalado como causante de la ruptura rompía su silencio con un sororendente vídeo.