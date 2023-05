La reciente visita a España de Paulina Rubio para promocionar su último single, 'No es mi culpa', sigue dando mucho que hablar. Su actitud de diva, el no haberse separado de sus maxi gafas de sol y sus polémicas declaraciones 'invitando' a la presentadora Eva Soriano a 'limpiarle el culo' han sido duramente criticadas en redes sociales; y también por parte de su ex Colate Vallejo-Nágera, que no ha dudado en 'aconsejarle' públicamente que haga otras cosas y utilice otro tono después de confesar su sorpresa al enterarse de que la cantante mexicana estaba en nuestro país cuando se suponía que tenía que estar en Miami con su hijo Nicolás.