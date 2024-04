¿Cómo ven las personas mayores la sociedad actual y en concreto las relaciones de pareja? Este es el enfoque que, desde un punto de vista humorístico, pero respetuoso hacia las tradiciones, han querido representar María Martínez Noriega, «Marieta» y Xabel de Cea Gutiérrez, alumna y profesor, con su creación «Amor propiu». Es el sketch ganador del X Certame de teatru escolar en llingua asturiana, en la modalidad de «Monólogu», que ha conquistado tanto al jurado como a la comunidad educativa. La chispa detrás de este proyecto está en el texto del maestro de primaria del colegio público Peña Tú de Llanes y de la interpretación de esta versátil alumna de quinto. La experiencia previa de ambos parte de la obra de teatro escolar «Ojos que no ven», en la que Marieta, de 11 años, deslumbró en el papel de una «güela tradicional asturiana», protagonista ahora de este monólogo cómico sobre el contraste entre las relaciones amorosas de antaño y el amor moderno: «Cuando hicimos la obra de teatro, nadie se ofrecía para hacer el papel de la güela, y yo me animé. Luego me dijo Xabi si quería participar en este monólogo y me gustó mucho la idea», explica.