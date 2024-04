«Sigo siendo el capitán de este cuerpo hecho pedazos, si me vienen a buscar yo no bajaré los brazos, para mí no existe el fracaso». Más de quinientos escolares de 10 y 11 años corearon este martes el himno que Jonathan Esteve le compuso a su amigo José Luis Capitán, el exatleta salmantino afincado en Asturias y uno de los grandes campeones en la lucha contra la ELA, la enfermedad que ha inmovilizado todo su cuerpo salvo sus ojos y ligeramente su boca. Era la presentación de las X Olimpiadas Deportivas Intercentros que él mismo, como profesor en Colloto, ayudó a poner en marcha y que ahora llevarán su nombre y utilizarán su canción como himno oficial.