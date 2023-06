Roar de Katy Perry ha sido el tema que ha vuelto locos a todos en Mask Singer con la interpretación de Bebé. “Esperas ese momento en Mask Singer en el que dices, voy a escuchar una voz y voy a saber quién es y es verdad que ha pasado”, decía Javier Ambrossi. Y Javier Calvo se sumaba a sus palabras y reconocía que “se ha esforzado muchísimo por cantar así, porque no canta bien, pero hoy has cantado genial mi amor”. “Yo llevo tres ediciones esperando a que venga mi amiga de la infancia escondida tras una máscara que se llama Dulceida. Ella me dijo que nunca iba a venir porque la iba a adivinar en el primer momento, pero lleva tres años entrenando la voz". Lo cierto es que la agenda de la influencer cada vez está más ocupada y tanto a ella como a su pareja Alba Paul les cuesta encontrar huecos para aprovechar juntas el tiempo libre. Precisamente ahora han vuelto juntas de un idílico viaje a Colombia que ha dejado imágenes idílicias.