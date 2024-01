Dabiz Muñoz está de celebración. El chef cumple hoy 44 años y Cristina Pedroche no ha dudado en felicitar a su marido a través de su perfil de Instagram, donde acumula más de 3 millones de seguidores. Junto a una fotografía de ambos, la presentadora le ha dedicado unas románticas palabras a media naranja. "Feliz cumpleaños al amor de mi vida (en versión adulta) Qué suerte tuvimos de encontrarnos y de mirarnos de verdad. Marido, me haces mejor y no se me ocurre mejor compañero de aventuras que tú (sea la que sea). Hoy es tu cumpleaños pero el regalo lo tengo yo todos los días. Te amo. Te amamos", ha escrito Pedroche en su red social. El post acumula más de 49.000 likes y se ha llenado de multitud de mensajes de amor y de cariño Dabiz y la pareja, deseándole lo mejor en su día. Sin embargo, lo que de verdad ha saltado como la pólvora en sus redes sociales no es la declaración de amor en sí sino un beso entre ambos que acumula cientos de comenarios.