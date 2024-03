Los seguidores de Anabel Pantoja está preocupados por su estado de salud tras publicar la sobrina de Isabel Pantoja un vídeo donde cuenta que ha acudido al médico: "Quería anestesia".

Tal y como explicó la propia Anabel Pantoja, "he ido al dermatólogo porque bueno, tengo las uñitas, ya os contaré, porque me da cosa que enseñaros la bolita del dedo gordo". Pero no solo eso, también cuenta que tenía dos verrugas en la pierna "que me daba un poco de miedo, pero me ha dicho que no pasa nada, que es la edad que voy cumpliendo". También mostró su ojo, donde tenía otra verrugita que el médico se la ha quitado. "Yo diciéndole que quería anestesia, pero nada, que me la cortaba en un minuto y así fue", contó.