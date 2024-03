Ayer Julio José Iglesias vivió uno delos días más emocionantes de su vida. El cantante presentó en Madrid Suaji, su nueva marca de sneakers "made in Spain", uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha. Junto a tres socios (y amigos) más, el hijo de Isabel Preyslerha irrumpido en el mundo de la moda y sus zapatillas prometen dar mucho de qué hablar. Totalmente integrada en el clan Preysler, la pareja de Julio José no dudó en deshacerse en halagos hacia toda la familia, a la que admira y adora. "Bueno. La familia Preysler es maravillosa. Isabel es fantástica, sus hermanas... Ya he conocido a toda la familia, me encanta. Me encantan, son maravillosos todos. Aunque conoce desde "hace poco" a Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Ariadna ha asegurado que se les ve "muy bien, muy felices". Además, la novia de Julio José, como madre de un niño, quiso enviarle un consejo a la marquesa de Griñón sobre su futura maternidad.