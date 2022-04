El policía local de Oviedo José Vázquez, conocido popularmente como el Poli Marchoso, recibió ayer en Madrid el premio ciudadano “Ponle freno”, por su labor para mejorar la seguridad vial. En la imagen, Vázquez, con el premio, acompañado por el concejal del área de Seguridad Ciudadana de Oviedo, José Ramón Prado. "Este premio me motiva mucho para seguir realizando labores de seguridad vial ahora que estoy jubilado", explica. "Mi objetivo es seguir en contacto con el Ayuntamiento de Oviedo y con otras instituciones que lo soliciten y, por supuesto, intentaré seguir haciendo más vídeos a través de mi canal de youtube". José Vázquez colgó el uniforme el pasado mes de octubre tras 37 años en la policía local de Oviedo. Durante la pandemia, junto a sus inseparables Tuca y Sapito, animó el confinamiento a los más pequeños y creó himnos como "Aquí en casita me quedo yo". Esta mañana presentaba su último trabajo, "Los intermitentes", un tema que anima a los niños a que llamen la atención a los mayores cuando no respetan las normas de circulación.