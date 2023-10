La lluvia finalmente no ha dado tregua a la alfombra azul de la ceremonia de los premios "Princesa de Asturias" . El público que se ha congregado en los alrededores del teatro Campoamor de Oviedo para no perderse ningún detalle de las llegadas de los premiados e invitados en la ceremonia de los premios Princesa de Asturias 2023 ha estado todo el rato penidente de que las nubes negras que cubren la ciudad no empapesen el día grande de esta semana an especial para Asturias.

Banderas de Astruias o collages con fotos de la princesa Leonor han decorado las vallas que separan al público de los alrededores del teatro y que se ha ido llenando a cuentagotas en la hora previa al acto oficial, que comenzará a las 18.30. "Me hace ilusión ver a todos, pero sobre todo a Meryl Streep. Llevamos desde las 11 esperamos, tengo una pingadura. Pero merece la pena", reconoce Choni Verdasco, gijonesa de 75 años que lleva 17 asistiendo como público en la calle a los premios. "Llevamos desde las dos y media de la tarde. Somos de Coruña y es la primera vez. Y nos hace mucha ilusión de ver a los Reyes, a Meryl Streep, es increíble", afirma la gallega Isabel Morandeira. "Todos los años me gusta verlo en televisión pero este hemos aprovechado para venir. Me hace mucha ilusión ver a Meryl Streep, la he visto muy simpática. También quiero ver a Murakami", afirma la salmantina Carmen Rodríguez.