La lluvia finalmente no ha dado tregua a la alfombra azul de la ceremonia de los premios "Princesa de Asturias" . El público que se ha congregado en los alrededores del teatro Campoamor de Oviedo para no perderse ningún detalle de las llegadas de los premiados e invitados en la ceremonia de los premios Princesa de Asturias 2023 ha estado todo el rato penidente de que las nubes negras que cubren la ciudad no empapesen el día grande de esta semana an especial para Asturias.

Banderas de Astruias o collages con fotos de la princesa Leonor han decorado las vallas que separan al público de los alrededores del teatro y que se ha ido llenando a cuentagotas en la hora previa al acto oficial, que comenzará a las 18.30. "Me hace ilusión ver a todos, pero sobre todo a Meryl Streep. Llevamos desde las 11 esperamos, tengo una pingadura. Pero merece la pena", reconoce Choni Verdasco, gijonesa de 75 años que lleva 17 asistiendo como público en la calle a los premios. "Llevamos desde las dos y media de la tarde. Somos de Coruña y es la primera vez. Y nos hace mucha ilusión de ver a los Reyes, a Meryl Streep, es increíble", afirma la gallega Isabel Morandeira. "Todos los años me gusta verlo en televisión pero este hemos aprovechado para venir. Me hace mucha ilusión ver a Meryl Streep, la he visto muy simpática. También quiero ver a Murakami", afirma la salmantina Carmen Rodríguez. Así será la ceremonia Los reyes de España, acompañados de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, presiden en el Teatro Campoamor de Oviedo la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año distinguen, entre otros, a la actriz estadounidense Meryl Streep, al escritor japonés Haruki Murakami y al atleta keniano Eliud Kipchoge. Por primera vez en los 43 años de historia de los galardones, entre las ocho categorías habrá dos ausencias por fallecimiento, la del profesor y escritor italiano Nuccio Ordine, fallecido a los 64 años el pasado 10 de junio, apenas un mes después de ser reconocido con el galardón de Comunicación y Humanidades, y la de la historiadora Hélène Carrère d'Encausse, quien murió a los 94 años el 5 de agosto, casi tres meses después de ser distinguida con el de Ciencias Sociales. Así han sido las Audiencias Reales en el Reconquista, antesala de la ceremonia de los "Princesa de Asturias" Tampoco podrá estar, por el reciente fallecimiento de su esposa, el biólogo Jeffrey Gordon, pero sí sus colegas Bonnie L. Bassler y Peter Greenberg para recoger el premio de Investigación Científica y Técnica por unos descubrimientos que están permitiendo aplicaciones terapéuticas innovadoras y la búsqueda de nuevos tratamientos efectivos contra bacterias resistentes a antibióticos. La nómina de premiados en esta XLIII edición la completan la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas (DNDi en sus siglas en inglés), organización distinguida con el galardón de Cooperación Internacional por el desarrollo de nuevos tratamientos para pacientes de comunidades pobres y vulnerables, y la ong Mary's Meals, premiada con el de la Concordia por su trabajo para alimentar a millones de escolares en zonas afectadas por crisis alimentarias. Streep, Kipchoge y Pizarro darán discursos En esta ocasión serán tres y no cuatro los premiados que tomarán la palabra en el Campoamor al incumplirse esta vez la norma no escrita de que el galardonado en la categoría de Letras, en este caso el japonés Haruki Murakami, intervenga en nombre del resto de distinguidos durante una ceremonia que será transmitida en directo por RTVE y la televisión autonómica asturiana RTPA. Así, el protagonismo en los discursos recaerá sobre Meryl Streep, la actriz más veces nominada a los Óscar y a los Globo de Oro de la historia, Premio Princesa de Asturias de las Artes; Eliud Kipchoge, reconocido con el del Deportes por estar considerado el mejor corredor de maratón de todos los tiempos, y el director ejecutivo de DNDi, Luis Pizarro. No obstante, y en reconocimiento a su memoria y su legado humanista, la Fundación Princesa de Asturias distribuirá una copia de las notas para su discurso en las que Nuccio Ordine había empezado ya a trabajar en su ordenador días antes de su fallecimiento.