Calentando motores para la inminente publicación de su nuevo disco, 'Las mujeres ya no lloran', que se espera para el próximo 22 de marzo, Shakira ha concedido una entrevista a 'The Times' y, a pesar de que en los últimos tiempos ha limado asperezas con Gerard Piqué y su relación ha mejorado hasta el punto de que han retomado el contacto para hablar de temas relacionados con sus hijos, no ha dudado en lanzar un nuevo reproche al que fue su pareja durante casi una décadaLa cantante ha asegurado que hubo muchos sacrificios por amor, y ha asegurado que ha aparcado todo durante mucho tiempo para que Piqué pudiera jugar al fútbol.También ha querido revelar que sus hijos entendieron que arremetiese contra su padre en su canción 'Session 53' de Bizarrap, asegurando que ellos saben que es su manera de aceptar el dolor.Unas declaraciones a las que Piqué ha hecho oídos sordos una vez más. Fiel al silencio que ha mantenido en todo momento desde su separación de Shakira en junio de 2022, el exfutbolista ha evitado pronunciarse sobre qué le parece que la colombiana siga afirmando que dejó su carrera musical para que él pudiese jugar al fútbol.