Nuevo frente abierto para Bárbara Rey. A pesar de que ha dejado claro en más de una ocasión que no quiere hablar de Ángel Cristo Jr. ni revelar qué le están pareciendo los durísimos ataques que su hijo le ha dirigido en 'Supervivientes', sus últimas declaraciones acusando al joven de filtrar en televisión la carta de disculpas que le escribió tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía han reavivado la polémica.Sin embargo, y aunque su relación está completamente rota, Bárbara no ha dudado en salir en defensa de su hijo después de que Carmen Borrego le haya tachado de "psicópata" en "Supervivientes". Después de ver a todos sus compañeros recibiendo mensajes de sus hijos, Ángel revelaba que, a pesar del esfuerzo, no esperaba escuchar a su pequeña. "Seguro que no tengo mensaje de mi hija, no se lo habrán permitido", decía Ángel después de comerse la gelatina y antes justo de escuchar un mensaje de la hija de su pareja, Ana. "Intento hacer de padre vivo e intento cuidarla igual que a mi hija pequeña", revelaba.