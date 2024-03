Los seguidores de una de las participantes en el reality Los Gipsy Kings andan como locos preocupados por su estado de salud tras la publicación de un video donde asegura que "me he encontrado un bulto".

Estamos hablando de Noemi Salazar, quien explicó que "estoy un poco rayada porque desde ayer que me acosté tengo como un bulto y me duele un montón". Cuenta, además que "sé que me vas a decir que vaya al médico, pero como vosotros sabéis de todo -en relación a sus seguidores-, que sois es un diccionario del saber y sabéis de todo, por si me podéis ir aclarando dudas y pensáis o qué creéis que puede ser".

Seguramente sea una cosa sin importancia, pero suficiente para encender las alarmas por la dolencia que pueda tener Noemí Salazar.