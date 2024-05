Divertido momento en Reacción en cadena. Con la seguridad de ir por delante en el marcador y tras protagonizar un divertido fallo, los Mozos de Arousa se han relajado y nos ha regalado un momento entrañable. Los tres se han dado cuenta de que la formulación estaba mal formulada y que no fue Margarita la que pintó el famoso eccehomo de Borja.

Los Mozos de Arousa llevan un ritmo buenísimo en su prueba estrella, pero se han quedado sin comodines y a Borjamina le ha entrado la risa al ver que tenían que formular la palabra eccehomo. Raúl ha comenzado diciendo qué-cuadro-pintó-Margarita y no les ha dado tiempo a más porque Bruno ha tenido claro que la Infanta Margarita sale en Las Meninas de Velázquez. Cuando Ion Aramendi le ha dicho que no se trataba de las Meninas y sí de un eccehomo, Bruno ha rectificado a sus compañeros y le ha dicho que “es Cecilia” y a sus compañeros le has entrado la risa. Despistados por el fallo, los concursantes gallegos se han descentrado y en han formulado “punta” con la intención de que Bruno acertada la palabra talón o han pasado con la capital de Nepal, cuando Bruno tenía clarísimo que era Katmandú.