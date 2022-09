Si a tu nuevo hogar no le pides más que una habitación, los pisos en alquiler en Gijón que vamos a visitar a continuación te van a encantar. Viviendas cálidas, acogedoras y de lo más confortables, en las que no te va a faltar de nada. Será entrar por la puerta y te visualizarás en cualquiera de sus rincones descansando, leyendo un libro, cocinando, etc. Haz de cualquiera de estos inmuebles tu refugio ideal en Gijón.

PISOS EN ALQUILER EN GIJÓN Piso para alquilar a partir de octubre en Gijón Si eres de los que busca emanciparse en un piso en alquiler que te permita seguir adelante con tus proyectos, este es el ideal. La vivienda, que está disponible a partir de octubre, es una cuarta planta amueblada, tiene 60 m2 y está en una zona bien comunicada y con servicios. Dispone de un salón con cocina americana equipada, 1 dormitorio con armario empotrado y un baño completo. Más información y fotografías en piso en alquiler en Gijón. Piso en alquiler muy próximo a la playa de El Llano, Gijón Apartamento de 40 m2, en una segunda planta, a dos minutos de la Plaza Mayor y próximo a la playa. La vivienda es muy luminosa y posee una cocina equipada, abierta al salón, un dormitorio con gran armario empotrado y un bonito baño completo. La propiedad se entrega amueblada y entre sus calidades destaca el suelo de tarima y gres, techos altos con grandes ventanales, gas ciudad y ventanas de aluminio, climalit. Más información y fotografías en piso en alquiler en Gijón. Piso de alquiler amueblado en El Llano, Gijón Junto al centro comercial Los Fresnos, se encuentra este piso para alquilar de 70 m2 y disponible desde octubre. Está amueblado y cuenta con un salón-comedor, una cocina equipada con despensa y separada del salón por medio de una puerta corredera, un dormitorio y un baño completo. Además cuenta con trastero. Más información y fotografías en piso en alquiler en Gijón. Ático con terraza en L'Arena, Gijón ¿Te gustaría vivir en un último piso, tener vistas despejadas y disfrutar de una gran terraza con muchas posibilidades? Si es así, sin duda, este piso de alquiler es el ideal. El ático se encuentra muy cerca de la playa de San Lorenzo y desde su espectacular terraza se divisa la ciudad. Posee 60 m2, distribuidos en un salón-comedor, una cocina equipada, un dormitorio con armario y un baño recién reformado por completo. Más información y fotografías en piso en alquiler en Gijón. Piso para alquilar en primera línea de playa en Gijón Si tu idea es amanecer cada día con la playa asomando por tu ventana y respirar la brisa marina, este piso de alquiler es tu hogar soñado. Se encuentra reformado y completamente equipado. Cuenta con 65 m2, distribuidos en un salón con vistas al mar, una cocina, un dormitorio y un baño. Más información y fotografías en piso en alquiler en Gijón. ¿ERES PROFESIONAL INMOBILIARIO Y QUIERES QUE TUS VIVIENDAS RECIBAN SOLICITUDES? ¿Tienes una inmobiliaria y necesitas dar visibilidad a tus inmuebles, quieres llegar con tus viviendas a miles de lectores?. Date de alta como empresa en tucasa.com y te informamos.