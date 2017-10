La Universidad extiende sus vínculos con Rusia

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, ha informado al Consejo de Gobierno de la institución de los acuerdos de colaboración alcanzados con distintas universidades de Rusia. Se trata de un memorando de entendimiento con la Volga State University of Water Transport; otro con la Lobachevsky State University, ambas en Nizhny Novgorod; el acuerdo firmado con la Universidad Politécnica de Moscú para colaborar en los ámbitos de la ingeniería mecánica y de materiales; el rubricado con la Universidad Ranepa y el memorando suscrito con la Universidad de Kazan.

Además, se encuentra en trámite el acuerdo de colaboración con la Universidad Estatal de San Petersburgo, visitada también por la delegación de la Universidad de Oviedo, según explicó García Granda tras regresar de Rusia junto al vicerrector de Extensión Universitaria, Francisco Borge.

El Consejo de Gobierno también aprobó la propuesta de colaboración docente del Personal Investigador Contratado y de Administración y Servicios de la Universidad para el curso académico 2017-2018, primer plazo, que incluirá a 192 participantes. La colaboración docente implica el apoyo a la labor del profesorado responsable de las asignaturas fundamentalmente en clases de tipo práctico.

La rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la institución académica sirvió también para presentar a la nueva gerente de la institución, Ana Caro Muñoz, hasta ahora coordinadora de proyectos de la Universidad Autónoma de Madrid. La sucesora de Lorenzo Aldanza agradeció la confianza depositada en ella y prometió avanzar en el camino de su predecesor, desarrollando el cargo con "eficiencia, eficacia y calidad", aspectos fundamentales en una buena prestación de servicios públicos tan importantes como la educación superior y la investigación.

Campus en el HUCA

"Satisfechos". Así reaccionaron ayer en la Universidad de Oviedo ante la idea que se baraja para devolver a la actividad los terrenos del viejo hospital universitario central de Asturias (HUCA), en El Cristo, donde, entre otros equipamientos albergará un campus universitario abierto. Tras la del Consejo de Gobierno de la institución académica, el rector Santiago García Granda, subrayó que si bien aún no conoce una propuesta concreta, a expensas todavía de que el Ayuntamiento de Oviedo les remita la documentación, pero ha añadido que le gusta lo que está conociendo en estos días. "No nos importa que sea un campus abierto, no queremos un campus cerrado, si hay otro tipo de servicios nos parece bien", mencionó García Granda.

"Habrá que esperar a conocer los detalles", precisó el máximo responsable académica, pero "en todo caso no se está hablando de una cuestión que pueda hacerse de un día para otro, sino que se trata de un proyecto " medio o a largo plazo". En su opinión, cualquier propuesta que sirva para poner en uso los terrenos del Cristo para albergar allí todas las facultades de Ciencias e Ingeniería dispersas por Oviedo es una "buena noticia".

El Gobierno del Principado de Asturias anunciaba el lunes que el concurso de ideas para reordenar el entorno del antiguo HUCA había sido ganado por el proyecto denominado "Hucamp!, la campa de todos".

García Granda detalló que la propuesta de la Universidad se presentó casi al final del proceso y ahora resulta "satisfactorio" ver completadas sus aspiraciones. "Habrá que ver la valoración que se hace de nuestros edificios en el centro de Oviedo para ir construyendo después el futuro campus también en Oviedo", concluyó.

Facultad de Turismo

Respecto a la mudanza de la Facultad de Turismo al polígono de Olloniego, en las mismas instalaciones que ocupa la Escuela de Hostelería, donde este curso se ha iniciado la extinción del título universitario de Turismo, el Rector señaló que están a la espera de la revisión del convenio con el centro adscrito. "Habría que buscar nuevas vías de colaboración", señaló García Granda. Si bien la Universidad de Oviedo está dispuesta a mantener el nexo con el centro hasta que se extinga por completo el plan de estudios, en el ámbito académico no disgusta la posibilidad de que, a futuro, se tengan en cuenta las propuestas de un título de gastronomía. "Nosotros estamos interesados en seguir manteniendo la colaboración público-privada", indicó el Rector.

Organización Industrial

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón se encuentra en condiciones de dar los pasos necesarios para la incorporación el próximo curso del grado de Organización Industrial, cuyo plan de estudios recibió ayer luz verde del Consejo de Gobierno de la Universidad. El vicerrector de Organización Académica, Juanjo del Coz, precisó, no obstante, que su implantación definitiva no llegaría hasta el curso 2021-22 pues los dos primeros años de los grados de ingeniería son comunes. Tras el trámite del Consejo Social, "ahora solo queda que el Principado dé su aprobación", aseguró Del Coz. Este nuevo título, planteado para dar respuesta a la demanda de profesionales con la cualificaciones necesarias para resolver problemas técnicos en el ámbito industrial pero con una orientación hacia la gestión y la dirección de empresas, arrancará con un límite máximo de 60 plazas.



Residencia estudiantes

La demora que acumula la licitación de la residencia de estudiantes del campus gijonés dio ayer para la ironía. El rector de la Universidad de Oviedo aseguró que esperan "ansiosamente" este equipamiento. Santiago García Granda recordó que la ingeniería es un área muy pujante en este distrito universitario y hay buena integración con el Parque Científico y Tecnológico del municipio. "Una residencia es lo que más falta le hace, aparte de un poco más de financiación", aseguró el Rector en referencia a la aportación anual que realiza el Ayuntamiento a la institución académica.