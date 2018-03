La Sindicatura cambiará ya su criterio de selección para elegir auditores y letrados

La Sindicatura de Cuentas acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló su relación de puestos de trabajo por abusar del concurso específico, con memoria y entrevista, como forma de selección del personal. El acatamiento supone que los nuevos concursos del órgano fiscalizador para cubrir los puestos de letrado y auditor serán genéricos, sin que puedan primar criterios sujetos a una mayor discrecionalidad, según USIPA, el sindicato que recurrió y ganó, parcialmente, el litigio por los procesos de selección de personal en el órgano que tiene como misión fiscalizar las cuentas de todas las entidades públicas del Principado.

Fuentes de la administración regional confirmaron que la Sindicatura estaba a punto de sacar a concurso 6 puestos de auditor y 3 de letrado, de los que cuatro estaban vacantes y cinco ocupados en comisión de servicio. Estas plazas deberán resolverse ahora mediante concurso genérico, sin memoria ni entrevista. USIPA, por su parte, dijo que estará "vigilante" para que el puesto de director de fiscalización se cubra en un concurso ordinario y real porque, en caso contrario, anunciaron, "pediremos la ejecución de sentencia"

PP e IU piden respuestas

El síndico mayor, Avelino Viejo, aprovechó ayer una comparecencia en el parlamento asturiano para confirmar que no se recurrirá el fallo del TSJA porque, dijo, "las diferencias son de matiz sobre la naturaleza de los concursos". Viejo explicó por qué se había recurrido a la fórmula del concurso específico: "La memoria y entrevista es realizada por una comisión independiente, con miembros del Tribunal de Cuentas, profesores universitarios y su finalidad es contrastar los conocimientos concretos". El síndico mayor añadió que se trata de un procedimiento legal y dejó entrever su malestar por la polémica que ha seguido a la sentencia, que tumbó la forma de provisión de puestos elegida por la Sindicatura pese a la oposición manifestada por los servicios jurídicos de la Junta General del Principado. "De ser cierto lo que alguna noticia dice sobre desmanes por parte del síndico mayor, yo me uniría a aquellos que piden su dimisión y seguro que el síndico mayor presentaría su renuncia", contestó a una pregunta realizada por el portavoz de IU, Gaspar Llamazares. La argumentación del síndico mayor no bastó al PP e IU, que confirmaron que pedirán una comparecencia monográfica sobre el alcance de dicha sentencia.

El diputado popular, José Agustín Cuervas-Mons, reprochó a la Sindicatura no haber seguido las recomendaciones de la Mesa de la Junta. "Si lo hubieran hecho, nos habríamos ahorrado esa sentencia", afirmó Cuervas-Mons. El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, se dijo "decepcionado por la actitud del síndico mayor" e "insatisfecho" por su respuesta a la sentencia del TSJA. "No puede permitirse aplicar la ley del embudo", reprochó Llamazares. Podemos, mientras tanto, preguntará al Gobierno, en el pleno de control del jueves, si considera que las sucesivas sentencias que cuestionan la política de personal del organismo "inhabilitan a los síndicos para continuar en sus funciones", según avanzó Emilio León.