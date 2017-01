El Enrique Alonso instala radiadores eléctricos en las aulas sin calor

La calefacción trae estos días de cabeza al menos a los colegios Enrique Alonso y Marcos del Torniello, que presentan deficiencias en sus instalaciones. Como consecuencia, algunos niños se vieron obligados a vestir prendas extras para mantener la temperatura corporal.

En el primer centro, el problema se remonta a noviembre, cuando al conectar la calefacción se estropearon16 radiadores de distintas dependencias, algunas de los pasillos, explica Ramón Estévanez. Entonces, el termómetro marcaba cifras más propias de primavera que de otoño e invierno, por lo que la avería no revestía extrema gravedad y el retraso en la reparación, propiciada por problemas presupuestarios del Ayuntamiento, no afectó a la marcha del centro. No ocurrió lo mismo el pasado día 9, tras el periodo vacacional. El lunes, el frío se adueñó de tres aulas en las que los dos radiadores existentes estaban defectuosos. En el resto de las clases afectadas, al menos uno emitía calor.

Para encontrar una solución temporal en tanto los presupuestos de 2017 permiten atajar la avería, la dirección del colegio solicitó a la concejalía de Educación unos radiadores eléctricos con destino a las tres aulas mencionadas. Pero dada su elevada potencia, en el momento de la instalación saltó el automático, relata el director para, seguidamente, resaltar que al poco tiempo se solventó la deficiencia. Así, desde ayer, recalca, "en el colegio hay una temperaturas agradable". Para tranquilizar a los padres, Estévanez va a enviarles un mensaje.

En el Marcos del Torniello, por su parte, el problema se encuentra en el edificio con forma de pentágono. A la vuelta de las Navidades, en estas dependencias se detectó una avería que requiere cambiar una pieza. Mientras llega, la dirección decidió reubicar a los niños que lo ocupan, de 3 y 4 años, en las aulas de 5 y 6 años. "No es su espacio habitual pero están en un área caliente", explicó la directora, Teresa Álvarez Carro.

Precisamente sobre el mantenimiento de las instalaciones educativas se pronunció ayer Somos Avilés. Para el concejal Primitivo Abella, el Ayuntamiento "no está siendo diligente en el problema de la calefacción del Enrique Alonso. Estas son las consecuencias de la liquidación de las brigadas de mantenimiento", dijo. También se manifestó sobre las obras del IES de La Luz, "que suponen trastornos en el funcionamiento del centro. Son un ejemplo de mala planificación", dijo.