Víctor Manuel y Ana Belén, fans de su hija en el Palacio Valdés

El cantante asturiano Víctor Manuel y su esposa, la también artista Ana Belén, levantaron ayer una gran expectación en el centro de Avilés, a donde acudieron para presenciar la actuación de su hija, Marina San José, en el estreno nacional de la obra "Tres hermanas" en el teatro Palacio Valdés. "He sentido los nervios que no siento nunca cuando me subo yo al escenario", aseguró el padre, orgulloso, tras la interpretación. Y reconoció que no es capaz de lanzar críticas objetivas. "Nos prestó mucho, pero no soy nada imparcial", bromeó, antes de darse un paseo con su mujer por varias calles, ante el asombro de los transeúntes. La pareja ya había estado en la ciudad en el estreno de la obra "El cartero de Neruda", en la que San José debutó como actriz.

Y es que una de las señas de identidad del teatro Palacio Valdés son los estrenos nacionales. Los responsables del odeón avilesino se mueven bien marcando la línea a espectáculos en busca del aplauso. Las "Tres hermanas" de anoche se los llevó todos. Los elementos para triunfar fueron notables: tres actrices de primera (Ana Fernández, Raquel Pérez y Marina San José), un director (Raúl Tejón) capaz de sacar petróleo a Chéjov y el propio Chéjov entero. Todo junto convirtió en éxito a la función que contó también con Carles Francino, Emilio Buale, Fernando Albizu, David González, Sabrina Praga, Chema Trujillo y Antonio Vico. Y es que estas "Tres hermanas" es un montaje donde todos los actores brillaron de forma destacada.

Raúl Tejón se convirtió hace tres años en el alma de un espectáculo que finalmente ha tomado forma en Avilés. Confesó que supo que haría "Tres hermanas" después de haber dirigido "El huerto de guindos" -"El jardín de los cerezos"-. Se da la circunstancia de que Tejón había estado también en "Ivan Off", una versión alternativa al canónico "Ivanov" de Chéjov. "Tengo una conexión con él. Por la manera que tiene de entender el alma, por la disección que hace de ella, porque lo hace desde la vida cotidiana, con claridad de escritura", confesó el productor, director, versionista... Fue Tejón el responsable de un reparto que, según explica, "es una familia".