Aguas de Langreo renueva la traída en Sama para evitar nuevos reventones en la red

La estampa de la calle levantada y los operarios de Aguas de Langreo trabajando para arreglar una avería se ha convertido en una escena habitual en la Avenida de la Constitución, en Sama. La traída reventó en la noche del pasado sábado, a la altura de la confluencia con la calle Santiago, apenas mes y medio después de que se invirtieran 11.000 euros en la mejora de la canalización. Se trata de un tramo especialmente problemático, que ha sido testigo en los últimos años de varios reventones en la conducción e inundaciones que afectaron a viviendas y establecimientos comerciales.

La última de las roturas se produjo en la noche del sábado. La tubería reventó y comenzó a salir agua a la carretera. No fue necesario cortar la circulación y no se produjeron grandes acumulaciones de agua, ya que la rotura no fue excesivamente grande.

Más presión

La avería tuvo lugar a escasos metros del tramo que había sido cambiado a finales del noviembre, según apuntó Elías López, concejal de Obras y Servicios Operativos de Langreo. "Según nos han explicado los técnicos, la traída, al tener ahora menos fugas por las reparaciones que se acometieron, también cuenta con más presión. La intención ahora es cambiar la sección entera por una canalización de hierro colado", preció el edil.

La obra realizada en noviembre por Aguas de Langreo supuso la renovación de un tramo de unos 30 metros de la conducción de suministro de la Avenida de la Constitución, el principal eje urbano de Sama, una actuación que se proyectó, precisamente, con el objeto de prevenir los reventones que se venían produciendo en la conducción.

La inversión realizada por la empresa mixta de aguas para completar la obra ascendió a 11.000 euros.