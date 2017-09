La carretera entre Boo y Moreda se reparará con una inversión de 2,2 millones de euros

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, comprometió ayer 2,2 millones de euros para el proyecto de reparación de la carretera entre las localidades alleranas de Boo y Moreda. Lastra hizo este anuncio durante la comisión de Infraestructuras celebrada en la Junta General del Principado y en respuesta a la pregunta formulada por la diputada del PP Carmen Pérez, quien denunció que los vecinos "llevan veinte años esperando por la reparación de esta vía".

El proyecto de la mejora de esta carretera formaba parte de las actuaciones enmarcadas dentro de los últimos fondos mineros que el Gobierno del PP decidió eliminar. De hecho, la inversión original para esta vía era de unos quince millones de euros y se englobaba dentro de la mejora de los accesos a los polígonos de Caborana y Marianes. Tras no obtener el respaldo de la financiación estatal, el Principado ha tenido que reducir en gran medida sus intenciones, pasando de 15 a 2,2 millones de euros. En este caso, la actuación se centrará en el ensanchamiento de la vía para permitir la mejora de los dos carriles. También se realizará una senda peatonal a lo largo de todo el recorrido. El proyecto también incluye una conexión con la localidad allerana de Bustillé, con una calzada que también permitirá el paso de dos vehículos -uno en cada sentido- a la vez.

El Principado se encuentra en la actualidad, como explicó el consejero, en el proceso de tramitación de la redacción del proyecto. Ya hay una empresa encargada de su redacción, que costará algo más de 42.000 euros. Lastra se abstuvo de anunciar cuándo podrán empezar las obras.

No lo hizo la diputada del PP, que calculó que los trabajos "no comenzarán hasta finales del año que viene o principios de 2019". Pérez, que por la mañana se había desplazado hasta Boo para escuchar las demandas de los vecinos, expuso que "se ha engañado a los vecinos y ellos quieren hechos, una carretera en buen estado para llegar a sus casas o a los comercios". También aprovechó la diputada popular para quejarse de la falta de desbroce en las carreteras de la red regional, algo que se aprecia en las vías del Principado que se ubican en las Cuencas. En este sentido, señaló que el contrato de desbroce "tiene que adjudicarse en mayo y no en agosto como han hecho".

Otro de los asuntos que también se abordó en la comisión de Infraestructuras fue el arreglo del puente de Campomanes a preguntas de la diputada de Foro Carmen Fernández. Fernando Lastra señaló que el próximo martes habrá una reunión con representantes del Gobierno central y el Ayuntamiento para valorar la reparación de esta infraestructura, así como sus futuros usos.