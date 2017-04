Delgado: "Nairo es el gran favorito para ganar la Vuelta"

El excorredor Pedro Delgado, que el pasado viernes recibió la insignia de oro de la Vuelta a Asturias, siguió la etapa en el coche del Movistar y estuvo presente en el podio de la entrega de premios. El segoviano indicó que "Nairo Quintana es el gran favorito para ganar la Vuelta a Asturias. Es uno de los mejores corredores del mundo y está supermotivado de cara al Giro de Italia. En la etapa hemos visto cómo el Movistar ha controlado en todo momento el tiempo que mantenía la escapada para que no cogiera una diferencia grande, siempre pensando en las posibilidades de Nairo en el Santuario del Acebo".



Delgado señaló que "Nairo necesita probarse antes del Giro, y el Acebo es un buen momento de cara a su primer gran objetivo de la temporada".



El segoviano destacó que se alegra de que la Vuelta a Asturias se haya "reactivado. Muchas carreras desaparecieron con la crisis y la Vuelta gracias a la labor del Club Ciclista Aramo y de su presidenta, Cristina Mendo, ha vuelto a tener notoriedad".



El único ciclista asturiano presente en la ruta, Eduardo Pérez-Landaluce, indicó que "la etapa se me hizo muy dura porque no estoy acostumbrado a rodar a un ritmo tan rápido. Es muy diferente a las carreras de amateur. He sufrido bastante a lo largo de toda la etapa, pero también me ha servido para aprender mucho... Es una gran experiencia de la que espero sacar muchas conclusiones".



Landaluce también agradeció el apoyo de los aficionados asturianos: "Es algo que siempre se agradece y más cuando estás en tu tierra. Ahora el objetivo es acabar la Vuelta como sea".