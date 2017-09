Quero: "Somos favoritos y no hay que esconderlo"

"Tenemos equipo para meternos en el play-off y para quedar campeones y ascender, que es el objetivo. No hay que esconderlo, al contrario tenemos que creerlo y saber lidiar con esa presión positiva, aunque luego en fútbol todo puede pasar". Así de claro se manifiesta el delantero Félix Quero sobre el futuro del Marino.

Y el avilesino es optimista. "El grupo es muy bueno porque fueron inteligentes hasta en eso. El año pasado ya debió de haber buen vestuario porque los que quedaron son muy buena gente y los que llegamos también aportamos, lo único que nos falta es un poco más de gracia, un poco de picardía, pero con el tiempo lo iremos consiguiendo", añadió.

El equipo empezó con sendos empates ante L'Entregu (1-1) y el Tuilla (2-2), pero ya suma dos victorias tras ganar en Lugones (0-2) y al Colunga (3-0), unos triunfos "que necesitábamos" explica Quero. "Había que empezar a ganar y el equipo está bien, pero todos los rivales vienen con mucho miedo, se nos encierran y nos cuesta el primer gol, pero en cuanto marquemos pronto jugaremos más relajados y cómodos".

El equipo juega el jueves contra el Covadonga (20.00 horas) en Oviedo las semifinales de la Copa Federación, y el domingo rinde visita al Suárez Puerta para enfrenarse a un Avilés en el que nunca militó. "Nací en Avilés, pero de pequeño fui a vivir a San Román de Candamo y, aunque hubo opciones, nunca cristalizó y nos quedamos con las ganas".

Las últimas conversaciones fueron el pasado verano, pero la complicada situación del club por la guerra entre el propietario, José María Tejero, y gestor, Álvaro López, desanimó al jugador. "Me llegué a reunir con ellos y les agradezco lo que me ofrecieron, pero había muchos condicionantes y tras la llamada de Oli no lo dudé porque en Luanco ya se sabe como se trabaja". Y resumió: "En Avilés era todo caótico y en Luanco se hacía un gran equipo".

Quero asume que el Marino es favorito. "Si, lo somos y no porque ellos llevan poco tiempo, si no por que el Marino lo es en cada partido e insisto en que tenemos que asumir ese rol y esa presión positiva de ser favoritos nos tiene que dar motivación y a partir de ahí jugar con el máximo respeto y humildad, pero sabiendo que tenemos que dar un plus".

La afición luanquina está ilusionada "porque se hizo una buena plantilla y el fichaje de Luis Morán, que es de Luanco y aporta muchísimo, engancha aún más". Y concluye: "El Marinín mola y tiene que estar arriba".