Paco: "Nos vamos muy quemados"

Irún, ÁREA 11

El entrenador del Caudal se mostró visiblemente contrariado por el resultado: "Nos vamos muy quemados. El Real Unión, en dos tiros a puerta, nos hizo dos goles. Fue un partido muy espeso, donde en la primera parte el Real Unión dominó más, pero el peligro era más virtual que real. En la segunda mitad nosotros jugamos mejor. Valía más un patadón que tres pases seguidos, eso sí. El marcador final creo que es excesivo. Tuvimos esa oportunidad con el balón al travesaño, y quizás un punto hubiera sido merecido. No fue sido un partido bueno, de hecho fue de los peores que hemos jugado en lo que va de temporada", señaló. "Cometimos muchos errores en el pase. Nuestro objetivo era hacer contras rápidas, y no nos salió. De los goles no hay mucho que decir. En el uno a cero teníamos a un jugador fuera, siendo atendido, pero es un golazo. En el dos a cero la cuestión es que si el balón viene de un rebote nuestro. No quiero opinar hasta verlo con más claridad", finalizó.