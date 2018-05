El Stadium se enfrenta a una desbandada general de la plantilla

El desacuerdo por los salarios, así como las últimas decisiones tomadas por la directiva, amenazan con una desbandada de al menos trece jugadores para la próxima temporada. LA NUEVA ESPAÑA ha podido confirmar la baja de nueve futbolistas: Ramón del Busto, Rubén Alonso, Michu, Monte, Dani, Pablo Fernández, Jorge Castro, Peña y Adri. A ellos se les podrían unir Bastida, Wisi, Marcos y Carlos Méndez, quien aún no han dicho la última palabra. Según ha podido saber este periódico, la plantilla denuncia que la directiva no quiso pactar una escala salarial con el vestuario, en la que los sub-21 cobrasen menos y el resto de futbolistas percibieran unos emolumentos similares entre ellos, para evitar que posibles fichajes foráneos tuvieran sueldos más altos que los veteranos.

El club niega que tuviera ninguna oferta formal de ningún jugador para acordar los sueldos del año que viene y asume que gran parte de ellos no continuarán la próxima temporada, tras no haber alcanzado un acuerdo. "El presupuesto es el que es, aquí no somos millonarios. Se les ha hecho una oferta, y algunos han dicho que les parece poco", explicó ayer el directivo Borja Iglesias sobre el nuevo conflicto que se avecina en la entidad stadiumnista.

Los jugadores defienden una postura diferente. Sostienen que han tratado de pactar una escala salarial dentro del vestuario, que el club se negó a aceptar. De los que no siguen, algunos han rechazado la oferta de renovación. Es el caso de Ramón del Busto o Pablo Fernández, con quienes no se llegó a un acuerdo. Otros, como Michu, no tuvieron tal oferta y se optó por no contar con ellos. "Se han juntado un cúmulo de circunstancias y sé que son muchos los que no van a continuar", explicó el propio Michu. "Ya lo había escuchado hace un par de meses, el que no se contaba conmigo, había rumores", detalló sobre unas habladurías que ayer se cristalizaron. Esta situación no sería nueva dentro del Stadium, ya que Luis Castro, el entrenador que logró el ascenso a Regional Preferente y que no seguirá en esa categoría, ya denunció en su día que se le había dado la baja al guardameta Adrián Monteserín a falta de una jornada para la conclusión del campeonato liguero, con el ascenso ya conseguido, pero sin más porteros en la plantilla para afrontar el último choque contra el filial del Avilés. Unas denuncias que han resultado ciertas. Por su parte, Rubén Alonso, exjugador del Stadium, expresó en su cuenta de Instagram que "lo bonito de este deporte es que es impredecible", a lo que añadió que "tras ser campeones, batir récords, resultar invicto... y aún así no tener la continuidad del bloque asegurada".

En el club niegan que ningún jugador hiciera una oferta formal para regular los salarios de la plantilla. "Nosotros trabajamos con un presupuesto, que se le ha dado al entrenador y es él el que tiene que repartir", explicó Borja Iglesias sobre las cuentas del club, que deben aprobarse por los socios en la próxima asamblea del 8 de junio.

Se especula con que los futbolistas que no sigan en el Stadium podrían recalar en el Llaranes. El equipo morado acaba de cambiar de entrenador. "Aún no me he sentado a hablar con la plantilla actual, son buenos jugadores y tienen la puerta abierta", dijo Jorge del Bosque, técnico del Llaranes.