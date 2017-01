Ponte a punto tras las fiestas

La Navidad suele venir acompañada de una alteración de nuestra vida diaria que incide especialmente en nuestro entrenamiento, alimentación y descanso. Con este desbarajuste es normal que se nos haga cuesta arriba arrancar la rutina. Lo importante es no desanimarse y apostar comenzar el año con nuevos propósitos. Será fácil recuperar la forma en un periquete si nos planificamos y organizamos. Estas son las pautas que ha desarrollado el equipo técnico de uno de los mejores gimnasios de Oviedo:

1. Mide bien tus objetivos. Enero es el mes de los propósitos y grandes retos a nivel personal: mejorar la condición física, bajar los niveles de grasa corporal, incrementar la masa muscular, mejorar las patologías y salud en general, preparar pruebas y competiciones en diferentes deportes, la prueba física de las oposiciones y un largo etcétera. Sin embargo, lo habitual es que abandonemos todos estos proyectos si no se enfocan de la manera y forma adecuadas. Desde los gimnasios nos recomiendan que establezcamos objetivos realistas e iniciemos nuestro entrenamiento siempre asesorados por un entrenador cualificado que planifique la consecución de los mismos y realice una valoración de nuestra condición física previa. Asimismo, es fundamental que evitemos la tentación de las llamadas "dietas milagro" o rutinas de entrenamiento súper exigentes que nos ayudan a lograr lo que queremos en un tiempo récord pero que pueden afectar muy negativamente a nuestra salud.

2. El entrenamiento: personal (profesional) e intransferible. Es habitual caer en el error de escoger el entrenamiento de un amigo, el mismo que podía hacerse unos años atrás, el que se ha leído en internet o, simplemente, intentar una especie de autoentrenamiento sin ningún tipo de asesoramiento especializado. Nuestra rutina deportiva debe adaptarse a nuestra condición física, objetivo, estado de salud, experiencia deportiva y un largo número de variables para que resulte adecuada. Para la vuelta, lo ideal es que empecemos combinando el trabajo de fuerza con el cardiovascular dentro de nuestras posibilidades. Es importante evitar los entrenamientos basados únicamente en cardio para bajar el índice de grasa corporal: las "actividades de fuerza" nos ayudan a mejorar nuestro tono muscular, aumentar nuestro metabolismo y conseguir nuestro objetivo de una forma saludable.

3. Planifica. La Organización Mundial de la Salud –OMS– recomienda realizar un mínimo de 150 minutos de actividad física pautada a la semana. Se debe comenzar repartiendo estas sesiones en 3 días a la semana, con la posibilidad de incrementarlas hasta las 5-6, de 60 a 90 minutos de duración por entrenamiento, como máximo. Es fundamental que combinemos días de mayor intensidad con otros más ligeros, tanto si nuestro entrenamiento se realiza en Sala Fitness, actividades dirigidas o zona de aguas. En los mejores gimnasios cuentan con el exclusivo método de entrenamiento Adaptativ , gracias al que podremos realizar nuestra actividad en el nivel que más se ajusta a cada condición física previa: Basic, Active, Sport o Extreme. La progresión de niveles supone el incremento gradual de la dificultad técnica, tiempo de duración del entrenamiento y carga del mismo.

4. Objetivo: ser más feliz. La actividad física pautada tiene muchos beneficios, no sólo físicos sino también psicológicos, ya que está relacionada directamente con la liberación de endorfinas en nuestro organismo. Conocidas como "hormonas de la felicidad", las endorfinas son las responsables de nuestra sensación de bienestar, relajación y felicidad una vez finalizada nuestra sesión de entrenamiento. Por ello, mantener el hábito deportivo nos ayuda a retomar nuestra rutina de diaria con ánimo y de una manera más llevadera.

No debemos esperar más para comenzar con nuestro entrenamiento. Razones no faltan para apuntarnos de nuevo al gimnasio los que lo hayan dejado y para comenzar de una vez por todas los que no lo hayan probado todavía. Al fin y al cabo, ¿a quién no le apetece ser más feliz?

Más información, aquí.

Actividades dirigidas

Adaptativ bike

Zumba

Adaptativ stregth

Adaptativ yoga, Basic

Go fit cross, Corebar

Stretching, Latino

Adaptativ aerobic

Tai chi, Adaptativ box

Bike virtual, Adaptativ aqua

Baile moderno,

Aerodance, Adaptativ step

Baile de salón, Flamenco

Funky hip hop

Boxeo, Adaptativ pilates

Danza oriental

Capoeira, Adaptativ core

Go fit kick, Taekwondo

Circuito funcional, Fitball