El periodista Álvaro Ojeda pronunciará el VI Pregón del Costalero de los Estudiantes

El periodista jerezano Álvaro Ojeda, todo un experto además en la Semana Santa de Andalucía, será el encargado de pronunciar el VI Pregón del Costalero, que organiza un año más la Hermandad de los Estudiantes. Ojeda tan sólo dio una pista sobre su esperado pregón: "Va a ser muy audiovisual".

El pregón será el sábado 25 de marzo por la tarde en la capilla del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Ante la previsión de una asistencia masiva, dado el carácter mediático del pregonero, desde la Hermandad de los Estudiantes están considerando la posibilidad de colocar grandes pantallas en el exterior, para que las personas que no puedan entrar a la capilla universitaria, ya que no tiene mucho aforo para un acto como éste, no se lo tengan que perder.

Álvaro Ojeda es miembro de las Hermandades del Rocío y del Desconsuelo, las dos de Jerez, y pronunció el pregón de la Semana Santa de Guadalcacín (Jerez) y varios más de las Hermandades de Gloria. Pronto sumará el de Oviedo.

Su enfrentamiento a Podemos y su defensa de los valores de la bandera, la Semana Santa y la Guardia Civil lo han convertido en un fenómeno viral con un millón de seguidores en las redes sociales. Se prevé un pregón cuando menos polémico.

Con Álvaro Ojeda, la Hermandad de los Estudiantes da continuidad a su apuesta por invitar a su Pregón del Costalero a personajes de primera plana del mundo cofrade. El primero fue Bienvenido Puelles Oliver, exhermano mayor de la Hermandad de San Gonzalo de Triana; le siguió Esteban Romera, todo un referente en el periodismo cofrade y miembro de la Esperanza de Triana; Ernesto Sanguino, capataz del Paso de la Sentencia de la Macarena de Sevilla, y el año pasado Antonio Santiago, maestro de capataces que saca numerosas cofradías a la calle en Sevilla, entre ellas la de la Macarena.