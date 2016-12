Felices fiestas, no les olvido

Quería agradecer esta oportunidad que me brinda LA NUEVA ESPAÑA para expresar mis mejores deseos a todos los oviedistas en estas fiestas tan especiales. Estoy muy agradecido a la gente de Oviedo, tanto a los aficionados como a los habitantes de la ciudad. Me recibieron de una forma magnífica, me trataron con mucho cariño y siempre los llevaré en mi corazón. En Oviedo me sentí cómodo desde el primer día. Se percibe que hay gente que valora el componente humano al margen de la pelota. Los técnicos siempre estamos expuestos a los resultados pero yo siempre quise buscar que la gente me valorar como persona y en Oviedo lo logré. Me sentí valorado de una manera muy especial. Ese calor recibido, ese apoyo, hace que siempre le vaya a estar agradecido a la ciudad.

Estoy feliz de haber trabajado en el Oviedo y quería aprovechar la ocasión para desear felices fiestas y un próspero año nuevo a toda la gente de Oviedo, de Asturias y a los aficionados del Oviedo. Espero que el 2017 nos traiga salud, trabajo y que cada vez seamos una mejor sociedad.

Siempre recordaré mi etapa en el Oviedo y aquellas experiencias vividas. Sigo en la distancia todo lo que hace el equipo y lo que concierne a Oviedo.

Gracias por todo, un fuerte abrazo y felices fiestas. Hasta pronto.