Espinoza no fichará por el Oviedo

El argentino Crisitian Espinoza no jugará finalmente en el Oviedo esta temporada. El futbolista, que había llegado a un acuerdo con los azules, no llegará cedido al no pasar el reconocimiento médico al que fue sometido. El acuerdo entre futbolista y club era total a la espera que el argentino pasara el reconocimiento médico, momento que debía cerrarse la cesión con el Villarreal, que busca salida al extremo, pero ha sido el reconocimiento médico el que ha echado atrás la operación. El club azul se queda sin el extremo argentino, que ya se había desplazado a Oviedo para incorporarse al trabajo con los hombres de Hierro, en la recta final del mercado de fichajes.

En la tarde de ayer el Alavés anunció en su página web que había llegado a un acuerdo con el Villarreal para rescindir el contrato de cesión. "El club desea agradecer a Cristian Espinoza su gran trabajo y actitud durante estos meses y le desea la mayor de las suertes en su carrera", añadía como despedida la nota.

Además de matizar los detalles de la cesión de Espinoza, el club sigue vivo en otros frentes. Para el eje de la defensa la opción de Torsiglieri se aleja. El central está cerca de Racing de Avellaneda, que ya ha llegado a un acuerdo con Rosario Central, club que tiene la propiedad del futbolista, para que juegue la próxima campaña cedido. Solo falta el acuerdo con el jugador.