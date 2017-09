"Lo importante es mantener una línea y no salirse de ella"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, espera que su equipo siga en la buena línea, de juego y de resultados, mostrada en las últimas jornadas de cara al partido de mañana ante el Albacete. "Vamos con la intención se seguir sumando y de continuar haciendo las cosas bien, sabiendo de las dificultades que nos vamos a encontrar", aseguró ayer el jienense en El Requexón.

El Albacete es último en la clasificación, con un sólo punto y un gol a favor, una situación que el técnico azul calificó "por lo que yo he visto, totalmente injusta". "Creo que han hecho muchos más méritos de los puntos que llevan y me parece un equipo que puede competir perfectamente en Segunda División, una categoría en la que todos somos iguales y todos los equipos partimos con la mismas posibilidades antes de un partido", afirmó el entrenador.

Anquela huye de cualquier tipo de confianza por los últimos resultados y las sensaciones ofrecidas por el equipo. "No podemos confiarnos porque no hemos ganado a nadie. Fuera de casa llevamos mucho tiempo sin sumar tres puntos, desde la última jornada del año pasado. Es muy complicado. En Segunda División cada partido es una historia y no voy a cambiar mi discurso. Todos los rivales son muy difíciles y complicados, ganar en esta categoría supone hacer las cosas muy bien", dijo.

Sobre la posibilidad de repetir alineación en el Carlos Belmonte, Anquela señaló que "puede ser o también introducir alguna ligera modificación. Vamos a intentar hacer las cosas bien y que los que salgan tengan un buen día".

Lo que si reconoció el técnico es la importancia de los primeros minutos en este tipo de encuentros."Son los que marcan un partido y los entrenadores siempre incidimos en ello. Un partido para ganarlo hay que hacer mucho durante mucho tiempo y se puede perder en un instante porque un error de condena y luego no hay solución. Hay que seguir creyendo en el trabajo que hacemos y mejorar en lo que se pueda, porque tenemos que mejorar muchas cosas"

El técnico azul insistió en que lo importante es "mantener una línea y salirse lo menos posible de ella. Nuestra línea es muy clara, es ser equipo siempre y plasmar lo que se trabaja en los entrenamientos en los partidos".

Lo que si reconoció el entrenador oviedista es que fuera de casa, el equipo ha tenido un buen nivel en los dos partidos que disputó en Almería y Gijón. "El equipo siempre mantuvo el orden y una personalidad definida, que es lo que buscamos", indicó.

En cuanto a lo que más y lo que menos le ha gustado hasta ahora, dijo que "lo que menos es que se nos han escapado muchos puntos y lo que más, la implicación que tienen todos los jugadores. Eso es una base sólida para cimentar un equipo".