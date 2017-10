Diegui pide unidad

Diegui Johannesson ya está totalmente recuperado de los problemas físicos que le han tenido en el dique algunas semanas. El sábado, en la derrota (2-0) ante el Granada ya jugó 38 minutos para intentar darle la vuelta a un encuentro que se les había puesto cuesta arriba. No lo consiguieron y completaron uno de los peores partidos de la temporada.

Al lateral derecho, a pesar de que el equipo está en un mal momento de resultados, se le nota feliz por poder volver a estar sobre el terreno de juego. Una sonrisa que viene bien en un momento delicado en el que los azules han encadenado cinco jornadas sin ganar. Una situación que para el de Villaviciosa no merma ni un ápice la fe en el proyecto azul para esta temporada: "El entrenador cree en nosotros y nosotros creemos en el entrenador", asegura.

También considera normales las palabras de Anquela tras la derrota del sábado en Granada: "Es normal que el entrenador se enfade después de un partido así; seguimos creyendo en lo que estamos haciendo y lo único que queda es seguir trabajando". Y la mejor fórmula para que el camino se enderece y lleguen las victorias es, según el de futbolista de Villaviciosa, la unión de la plantilla: "Estamos en una mala racha pero para salir hay que estar juntos, unidos y sumar todos. En Granada no dimos la imagen normal del equipo", añadía el lateral.

En cuanto a sus sensaciones físicas, Diegui Johannesson dice sentirse en perfectas condiciones: "He entrenado como uno más y estoy muy contento, no tengo molestias, que es lo importante, y estamos haciendo lo posible para que no me vuelva a lesionar. He pasado mucho tiempo al margen del grupo y cuando el entrenador quiera contar conmigo, bienvenido sea", añadía.

Tampoco le importa demasiado si le toca actuar como lateral derecho o como extremo. "Estoy acostumbrado a jugar de lateral pero en las categorías inferiores también de interior o extremo derecho; lo que quiero es jugar y donde me pongan estará bien", señalaba. El domingo ante el Córdoba puede ser un buen momento para despejar las dudas.