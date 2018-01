"Nos ha faltado personalidad para matar el partido"

Juan Antonio Anquela no estaba nada satisfecho tras el encuentro que su equipo acabó empatando ante el Rayo Vallecano. El entrenador andaluz del Oviedo reconoció que su rival es un equipo que "aprieta de verdad" y que tiene "gente importantísima arriba", y que empatar en dos campos como los del Huesca (1-1) y el Rayo es positivo: "Hemos sacado un punto ante dos rivales muy buenos".

A partir de ahí, el técnico andaluz lamentó que podían "haber sacado algo más". Para Anquela lo peor del encuentro ha sido que su equipo dio "un paso atrás": "No es cuestión de que nos pusiéramos a defender, hemos dado un paso atrás descaradamente", añadía. El entrenador del Oviedo lamentaba haberle dado toda la posesión al rival: "Le hemos dado la pelota al Rayo y se veía venir que en una jugada de éstas nos iban a empatar". El entrenador iba un poco más lejos: "No hemos sido lo suficientemente listos, no hemos tenido personalidad para matar el partido". Y es que el Oviedo, tras el segundo gol, tuvo sus mejores minutos y tuvo al Rayo Vallecano a su merced.

Más satisfecho parecía Míchel, entrenador del Rayo. Para él es "agridulce" el punto, aunque, tal y como se ha dado el encuentro, lo da por bueno: "Nos hemos puesto por delante pero después el campo no nos ha ayudado, con Manucho les hemos hecho más daño. El empate es justo y positivo ante un rival que venía en una muy buena racha".