Los fichajes, cerca

El Oviedo está buscando refuerzos en el mercado y está muy cerca de cerrar la incorporación al menos de un jugador ofensivo. Mientras tanto, Anquela se arregla con los jugadores que tiene a su disposición y prefiere pasar de puntillas sobre los posibles fichajes: "Yo me preocupo de los que tengo y si puede venir alguien que venga; pero aquí es complicado, las cosas van despacio, hay que hacer las cosas con cabeza", explicaba el andaluz.

Para Anquela los únicos que merecen su atención son los que están ahora: "Me preocupan los que tengo, cuando vengan otros pues bienvenidos serán". Y es que, defiende Anquela, no es tan sencillo como elegir un futbolista y que se lo fichen: "Si yo dijera: 'quiero a éste' y supiera que me los van a traer pues mañana te diría quiero a este, a este y a este. Pero es muy difícil. Es que hay que hacer las cosas como se hacen aquí, con tranquilidad y con paciencia, porque hay que cuadrar las cuentas: y ese es el objetivo principal. Creo que estamos en un camino más que acertado", concluyó el entrenador.