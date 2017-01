Dos pistas para descubrir que siempre hubo "believers"

Los jóvenes seguidores de grupos actuales están en su derecho de sentirse únicos y los más "believers" entre los "believers", pero para que no se crean que viven un fenómeno nuevo les recomendamos que vean Eight Days a Week: The Touring Years, el documental dirigido por Ron Howard que se centra en la gira que entre 1962 y 1966 llevó a The Beatles a recorrer el mundo, ofreciendo más de 160 conciertos en 15 países diferentes, un tour que les ayudó a convertirse en el grupo (con perdón de los Rolling Stones) más famoso de la historia. La cinta incluye numerosas imágenes de los archivos de la época, así como entrevistas a Paul McCartney y Ringo Starr, los dos componentes aún vivos de la mítica banda inglesa. Un material imprescindible para comprender un poco más un fenómeno social que se sigue repitiendo en el tiempo: el de la locura por los iconos musicales.

Y en la cumbre de esta pasión podríamos situar a Elvis Presley, cuyo extraño encuentro con Richard Nixon en la Casa Blanca en 1970, sirve a la directora Liza Johnson para ofrecer un retrato irónico de una época en la que el Rey del Rock comenzaba su declive. Lo mejor de la película Elvis & Nixon son las interpretaciones de Michael Shannon, en el papel del artista, y de Kevin Spacey, que encarna al presidente norteamericano.

Está claro que los músicos siguen siendo una fuente inagotable de inspiración.