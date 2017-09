El iPhone de la década se llama 'X'

El mítico tema de los Beatles "All you need is love" dio pie en San Francisco al comienzo de una de las más importantes presentaciones en la historia de Apple, quien se juega mucho con esta nueva hornada de productos: seguir siendo el referente tecnológico ante el cada vez mayor empuje de marcas como Samsung y especialmente ante el avance de las marcas chinas.

El teatro Steve Jobs, inaugurado oficialmente con esta presentación, ha servido para mostrar al mundo el teléfono inteligente más ambicioso jamás creado por Apple, el iPhone X.

Una década de innovación y de avances tecnológicos han sido necesarios para llegar a la culminación en forma de teléfono.

El esperado iPhone X no defraudó en absoluto y mostró el principio de toda una nueva era en la telefonía móvil en la que los bordes prácticamente han desaparecido del todo y la pantalla ocupa la práctica totalidad de la superficie frontal del teléfono.

Precisamente la pantalla del iPhone X es una de sus mayores innovaciones. Fabricadas con tecnología OLED, ha sido mejorada para suplir las carencias que tiene esta tecnología: un menor brillo y una menor precisión en las gamas de color.

Apple ha utilizado su tecnología Retina para superar esas carencias y ha conseguido lo que ha llamado Pantalla Super Retina. Además reproduce las nuevas tecnologías de vídeo como HDR10 y Dolby Vision.

El sistema de desbloqueo se ha cambiado por completo en este nuevo iPhone X. Bajo el nombre de Face ID Apple ha creado una nueva tecnología de reconocimiento facial que no solo permite desbloquear el teléfono de forma sencilla, sino también de forma segura. Face ID reconoce la cara del usuario incluso si hay cambios como gafas, gorros, barba, bigotes, etcétera.

Funciona de día y de noche y su tecnología 3D y los diferentes sensores que incluye hacen que el sistema distinga entre caras y fotos, e incluso entre máscaras profesionales de latex ya que establece hasta 30.000 puntos de escaneo en la cara. Todo el procesamiento del reconocimiento de imagen se produce en el teléfono por lo que no se envía ningún tipo de datos fuera del teléfono, preservando así la privacidad del usuario.

Face ID sirve también para pagar con Apple Pay y será compatible con apps de terceros como 1Password.

Otra de las novedades más destacables de este nuevo iPhone X es su carga inalámbrica, algo muy demandado por los usuarios y con cada vez más adeptos.

El iPhone X tendrá un precio de 1.159 euros en su versión de 64 Gb. y 1.329 euros la de 256 Gb, estando disponible el 3 de noviembre en España.

Como ya se esperaba no habrá edición 7S del iPhone ya que el nuevo 8 es en realidad un teléfono totalmente distinto al 7.

Los iPhone 8 incorporan el nuevo chip llamado A11 Bionic, igual al del iPhone X.

Con una gráfica un 30% más rápida y la mitad de consumo energético, los nuevos iPhone también presumen de cámaras ya que incluyen nuevos sensores de de 12 MP y un nuvo modo "Retrato" realmente único que analiza la cara y permite crear retratos increíbles.

En la parte de vídeo puede grabar en resolución 4K a 60 fps y en FullHD a 240fps. Los iPhone 8 estarán dispoibles a partir del 22 de septiembre y el precio de lanzamiento será de 809 euros -64 Gb- y 979 euros -256 Gb-.

La versión Plus tendrá un precio de 919 euros y 1.089 euros para las versiones de 64 y 256 Gb. respectivamente.