Arkano: "Entiendo que haya pocas mujeres en el rap"

El hombre que ya se saltó una vez los límites establecidos improvisando rimas durante 24 horas, 34 minutos y 24 segundos, proeza que le valió un récord Guinness, presenta ahora un disco que ensalza a la gente con luz propia y un tipo de rap alejado de sus vicios más rancios y estereotipados.

"Está ligado a la lucha por el progreso social, pero encontramos muchos casos de referencias machistas", critica el artista, quien arremete contra el tratamiento que reciben las mujeres en las letras y también como artistas de hip hop: "Entiendo que haya pocas en el rap, porque se les deja un papel secundario", sentencia.

El fruto de esas reflexiones cristalizan sobre todo en "Eva", segundo tema de los catorce que integran "Bioluminiscencia" (Rosevil), debut discográfico largamente acariciado desde que se proclamara campeón nacional de la "Red Bull Batalla de Gallos" de 2009 con tan solo 15 años, campeón internacional de la misma competición en 2015 y récord Guinness el pasado año.

"Aquello me reafirmó en la idea de que se pueden cambiar las cosas, de que a la gente le interesan este tipo de reivindicaciones, y me dio mucha fuerza para seguir con el proyecto del disco", comenta a Efe este músico llamado realmente Guillermo Rodríguez (Alicante, 1994).

Como leit-motiv escogió el tema de la luz interior, de "la gente que ha hecho algo por cambiar el mundo, su vida o simplemente por llevar alegría" y decidió rodearse de colaboradores a la medida, como Nach, El Chojín o El Langui.

"Esas colaboraciones nacen de conectar a nivel personal y de la admiración", asegura Arkano, que afirma haber entrado en el rap gracias a que su hermana mayor ponía en casa los temas de esta generación veterana del hip hop español.

Como ellos, Rodríguez también se adscribe al grupo de personas bioluminiscentes. "Nos tenemos que atrever a brillar y a reconocer ese brillo para regalárselo a los demás, sin confundirlo con algo egocéntrico", declara.

En este sentido, lamenta que "vivimos en un mundo muy intoxicado por el ego y por la competitividad, incluido el rap".

Frente a todo ello, defiende un rap de izquierdas. "Porque el rap puede ser de derechas, quizás no de forma tan explícita, pero muchos defienden comportamientos que pertenecen a las élites dominantes, que reflejan machismo, homofobia e individualismo", prosigue.

"Yo quiero desmarcarme de esa vía", señala Arkano, que solo ha querido incluir en el álbum un "corte más ácido y batallero", el inicial "Niño mimado", en el que se ríe de sí mismo y de otros estereotipos que rodean al rapero.

Así, el hombre que ya se plantó en un combate de rimas vestido de león, arremete contra determinados cánones de "vestimenta, actitud, forma física o incluso peinado" en el hip hop en pos de "un llamamiento a la naturalidad".

"Hay mucho postureo, pero como en la vida en general", lamenta.

Ya prepara su "show" en vivo, en el que contará con unos "visuales espectaculares" y en los que se presentará junto a Klau, rapera que también colabora en "Bioluminiscencia", para ofrecer estos temas y momentos de pura improvisación con el público como guía de lo que acontezca.