Rubén García pide recuperar la humildad

"Estábamos invictos cuando fuimos a Soria, parecía que iba a ser un partido fácil y realmente nos dieron un meneo". Rubén García, futbolista del Sporting, asume que la derrota en Los Pajaritos debe servir como toque de atención para que el equipo evite confianzas. El centrocampista valenciano incluso olvida hablar ahora de la condición de favorito que, desde el propio conjunto gijonés, se atribuyó al equipo. "Sería un error ir de favoritos y pensar que somos el rival a batir. Podría dar mil ejemplos de equipos que empezaron así y luego pelearon por no descender. Vamos a intentar pensar de otra forma, desde la humildad", solicita.

El Sporting piensa ya en volver al camino de la victoria tras tres partidos, entre Liga y Copa, en los que se le ha resistido. "Es importante seguir invictos en casa", destaca Rubén García, que es consciente de que este bache en el juego ya han costado los primeros silbidos en El Molinón. "Somos profesionales y noto que el campo y la afición es exigente. Para bien y para mal. El día del Oviedo nos llevaron en volandas. En los malos tendremos que sacar el carácter y darle la vuelta a la situación cuando no salga tan bien las cosas", afirma el jugador del conjunto rojiblanco.

"Hay que aprender de esos dos últimos partidos y un poco olvidarnos de ellos para afrontar el siguiente como un nuevo reto", señala Rubén García, que se muestra más preocupado por la imagen ofrecida durante el doble duelo ante el Numancia. Un fijo en las alineaciones de Herrera en este inicio liguero, el rojiblanco confía en que se verá pronto al conjunto que abrió el campeonato dando buenas sensaciones. "Si nos centramos en lo que pasó en Soria, ellos hicieron muy buen inicio, duro, intenso. Nos superaron en los duelos individuales. Fue la clave de perder. Luego fuimos ya a contracorriente. Hay fases del partido que nos cuestan, nos superan. Tenemos que seguir confiando en la base de seguridad defensiva que demostramos al principio", comenta el centrocampista.

El Sporting es consciente que se ha frenado en seco el optimismo generado tras alcanzar el liderato en la tercera jornada. Una situación que Rubén García invita a relativizar. "Ha sido un buen inicio, pero tenemos que estar tranquilos, tener los pies en el suelo, porque la Segunda División es diferente, larga, complicada", señala, tras pasar por una situación similar la pasada campaña, en las filas del Levante.

El futbolista del Sporting se centra en el rival de mañana, un recién ascendido, el Lorca. No espera que sea uno de esos rivales que llegan a El Molinón con el propósito de cerrarse en defensa e intentar cazar alguna contra. "Muchos de los equipos que vienen aquí no quieren tener protagonismo, pero en el caso del Lorca mi sensación es que sí lo va a querer", advierte. El encuentro está envuelto en el debate generando en torno a quién defenderá la portería. "Dani es un guaje al que se le ve entrenando que es muy buen portero. No me sorprendió su actuación en Copa. Es joven y puede aprender mucho más", concluye Rubén García.