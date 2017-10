Un gol cada 240 minutos

"Es cierto que cuando se habla mucho del portero es porque algo no estamos haciendo bien, pero también estamos para ayudar cuando hace falta". Aunque ha pasado a un segundo plano en las dos victorias de esta semana, la hoja de servicios de Diego Mariño es impecable. Tanto que le postula como uno de los futbolistas más importantes del Sporting en lo que va de temporada. Como reconoce él mismo, su protagonismo no es buena señal y no es casualidad que haya sido elegido por los aficionados como el "Jugador cinco estrellas" del mes de septiembre, justo cuando las dudas atenazaron al equipo y las críticas arreciaron. El portero gallego ha jugado ocho partidos esta temporada y ha mantenido la portería a cero en seis de ellos y ha recibido tres goles (la marcan uno cada 240 minutos jugados, es decir, cada dos partidos y medio largos).

Y eso que ha tenido trabajo a destajo. "Por cantidad, me quedo con el partido de Osasuna, que es en el que más veces tuve que intervenir, pero creo que ante el Lorca hubo paradas importantes en momentos decisivos que ayudaron al equipo", analiza. Mariño no es de venirse arriba y él mismo puntualiza que "los premios individuales son relativos, porque esto es un deporte de equipo". No obstante, dio las gracias por el premio a "todos los aficionados que han votado y me han elegido a mí".

El gallego elogia el buen momento del equipo que ha recuperado la seguridad defensiva que demostró en las primeras jornadas. "Creíamos que habíamos perdido esa sobriedad que al principio nos había llevado a tener buenos resultados, pero creo que incluso hemos mejorado la línea del inicio de liga", asegura. Mariño, como muchos de sus compañeros, considera que la solvencia defensiva es el pilar sobre el que se debe asentar el proyecto rojiblanco: "Creemos firmemente que estar arriba y ganar partidos pasa por la sobriedad defensiva y por recibir pocos goles. Como somos un gran equipo y arriba tenemos muchísima calidad, sabemos que vamos a llevarnos muchos puntos así".

El guardameta rojiblanco, firme opositor al trofeo Zamora, muestra su convencimiento de que, a medida que se consoliden los resultados, llegará la excelencia futbolística. "El buen juego va a llegar porque tenemos futbolistas de muchísima calidad que saben qué hacer con la pelota en cada momento", sostiene aunque se apresura a reforzar la importancia de la seguridad defensiva que "no podemos perder".

El Sporting aspira a lograr mañana una victoria ante el Huesca del exentrenador rojiblanco Rubi en El Molinón, que completaría un pleno de nueve puntos en una semana con tres partidos. "Es un partido importantísimo, en casa tenemos que intentar culminar esta buena semana para que sea fantástica sacando nueve puntos y consolidándonos en la zona alta de la clasificación", asevera. Diego Mariño remarca que "sería el empujoncito que también nos hace falta para reafirmar que la buena línea no es casualidad".