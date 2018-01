Sin margen para regalos

Vuelve la competición liguera tras el paréntesis navideño, si bien a la afición del Sporting le ha vuelto a ser un tanto esquiva la fortuna en cuanto al día y al horario señalado para el partido ante el Córdoba. De manera que en pleno Día de Reyes y casi sin tiempo de disfrutar de los regalos y mucho menos de una sobremesa tranquila, la fiel parroquia rojiblanca volverá a poblar las gradas de El Molinón para darle de forma oficial la bienvenida a este 2018 con una única premisa: que en el final del 2017 se agotó y sobradamente, el margen para más regalar más puntos a nuestros rivales. Y mucho menos en casa.



Y sin caer en el peligroso error de infravalorar al rival, que llega además con el peligro que conlleva todo equipo sumido en zona de descenso buscando salir de la quema, el encuentro ante el conjunto andaluz parece de lo más propicio para que los de Baraja puedan sumar los primeros tres puntos del año. Como lo fuera aquel de su debut ante el Tenerife.



Todo el mundo insiste en el clásico 'partido a partido', pero resulta inevitable mirar al calendario y comprobar que tres de los cuatro partidos a disputar por los nuestros en este mes de enero, serán en El Molinón. Córdoba, Alcorcón y Nastic visitarán Gijón, mientras que los rojiblancos únicamente tendrán que viajar a la cercana y querida Lugo. ¿Quién no recuerda los comentarios de lo más optimistas, tras el buen ambiente vivido con los gallegos en el partido de la primera vuelta y la victoria cosechada frente a ellos? Hay que ver lo que ha cambiado la película desde aquel entonces.



Así que ahora no queda otra que empezar a remar y recuperar el tiempo perdido. Y si el calendario supuestamente resulta favorable, sería imperdonable no sacar beneficio de él. Doce puntos en cuatro partidos y la primavera irrumpiría de nuevo en el sportinguismo, aun estando en pleno invierno. Claro que: ¿cuándo fue la última vez que el Sporting encadenó cuatro victorias consecutivas? Pero sólo aquellos que se marcan grandes objetivos pueden disfrutar de grandes éxitos. No obstante, seguro que más de uno firmaba sumar diez de esos doce. Quizás hasta el propio Baraja.



Un Baraja que durante esta semana un tanto atípica, ha tenido como regalo anticipado de Reyes, la vuelta de Sergio al equipo. Por más que quiera actuar con cautela con el avilesino, pocas dudas pueden haber sobre su titularidad ante el Córdoba. La duda es si formando parte de un trivote, con Bergantiños y Nacho Méndez, o si en compañía de sólo uno de estos, manteniendo el 4-4-2.



Por otra parte, ha sido noticia la entrada en la convocatoria del jugador del filial, Carlos Cordero, quien llega para cubrir la baja de Canella. Se trata de un jugador que permitiría incluso llegado el caso, recurrir a una defensa de tres, pues se desenvuelve con soltura tanto en la posición de central como en la de lateral izquierdo. Sin embargo, lo más probable parece que sea Isma quien retrase su posición, dejando de este modo una vacante en el puesto de interior izquierdo, para la que habría múltiples candidatos.



Precisamente es de esa posición de interior o extremo zurdo, de la que más se está hablando en este mercado invernal, con un hombre por encima de todos: el del ex rojiblanco Jony. Como ha afirmado el 'Pipo', la llegada del de Cangas probablemente generaría cierta ilusión en un nutrido grupo de seguidores rojiblancos. Aunque no se puede esconder tampoco el recelo que provoca en otro sector rojiblanco. Para empezar existen no pocas dudas sobre su actual estado de forma y por otra parte, en nada resultaría una operación barata para el Sporting. Y para el jugador, pesaría la responsabilidad de ser visto poco menos que como el mesías salvador. Toda una prueba de fuego para el retorno del hijo pródigo.



De momento y seguro que sin Jony, al Sporting no le queda otra que ganar. Y como siempre que las urgencias comienzan a apretar, el cómo lo haga quedará en un segundo plano.



Post Scriptum: hablando de salvadores, ¿en qué ha cambiado la situación deportiva actual de la no tan lejana, cuando se daba por hecho que Christian Salvador iba a ser sí o sí el primer "refuerzo" con el que contaría Baraja?