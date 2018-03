A juicio los 11 acusados de la "operación Elenko", que traían hachís de Chaouen

Viajaban a Marruecos una vez al mes para proveerse de hachís. Cuando cayeron, el 1 de abril de 2014, "subían" para Asturias con tres kilos de droga. Tres de los implicados fueron descubiertos al llegar a Algeciras cuando cruzaban con droga desde Tánger. El vehículo lanzadera, en el que viajaban dos marroquíes, fue interceptado en la Autovía del Huerna, a la altura de Campomanes (Lena). Los once implicados en esta operación, bautizada como "Elenko", se sientan esta mañana el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. El fiscal pide para esta red que traficaba en Grado, Oviedo y Gijón penas que suman casi cuarenta años de cárcel.

Según el escrito de acusación, la red comenzó a ser investigada en octubre de 2013. Los agentes de Grado descubrieron varios puntos de venta de "menudeo" en la villa. Algunos, cerca de los centros escolares, aunque no sólo vendían a jóvenes. Su centro de operaciones era, sobre todo, Grado, aunque en ocasiones se desplazaban a Oviedo y Gijón para colocar su "material".

En marzo de 2014, los agentes de la Guardia Civil de Oviedo tuvieron conocimiento de que estaban preparando uno de sus viajes periódicos a localidades como Chaouen con el fin de proveerse de hachís.

Tras frustrar el traslado del hachís, los agentes realizaron diversos registros. En una vivienda de Grado encontraron 1,6 kilos de hachís, valorados en unos 4.400 euros. En otras viviendas de Grado, Villabre (Yernes y Tameza) y Gijón se encontraron pequeñas cantidades de cocaína (poco más de cuatro gramos), ketamina y éxtasis (MDMA), así como unos 5.000 euros en efectivo. También se les encontraron balanzas de precisión y material para el corte de sustancias.

Tres de los implicados, los que fueron detenidos en el puesto aduanero de Algeciras, ya fueron juzgados y condenados por delitos contra la salud pública. A los once restantes el fiscal les considera autores de un delito de tráfico de drogas tanto en la modalidad de drogas que causan grave daño a la salud como en la de aquellas que no causan grave daño a la salud. Pide penas de entre tres y cinco años de prisión a los once implicados y el pago de multas que ascienden a 145.000 euros.

Alguno de los detenidos estuvo implicado en otras operaciones, como la "Pegaso", por la que fue condenado a tres años de cárcel en 2014.