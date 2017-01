McAvoy se multiplica por nueve en la nueva película de Night Shyamalan

Conectar lo real con lo sobrenatural es el sello de la casa del director de "El sexto sentido", M. Night Shyamalan, y vuelve a hacerlo en "Múltiple", un filme que indaga en el trastorno de identidad disociativo, con el escocés James McAvoy adoptando hasta nueve personalidades diferentes. "Sudé sangre, pero me gustó", confesó durante la presentación en Madrid acompañado de Shyamalan y de la actriz Anya Taylor-Joy. "Soy actor y me divierto explorando los personajes; en este caso pensé que el placer se multiplicaría por nueve, pero cuando empecé me di cuenta de que también el trabajo se multiplicaba en la misma proporción", precisó.