"Los Enigmáticos", pioneros en el siglo XXI

"Los Enigmáticos" es uno de los grupos pioneros del rock hecho en Asturias que se mantienen en la escena superadas las bodas de oro en 2016. Han tenido muchas etapas y varios proyectos. Han pasado varios componentes y, entre unas cosas y otras, han protagonizado conciertos y eventos en todas las décadas desde el año 1966, que fue cuando el grupo comenzó a rodar en Oviedo, aunque empezaron a reunirse un año antes.

Su proyecto posbodas de oro se llama "Sin pijaes". José Gandoy, único miembro que sigue de la banda original, bromea con las incorporaciones, que "bajan la media de edad", dice. La formación del momento la componen Javier Suárez (cantante), Israel Sastre (saxo), Antonio Tamargo (bajo), Pepe Way (piano y guitarra), Alfonso Alonso (guitarra y voz), Luis Suárez, "el Pixarro" (batería) y José Gandoy (guitarra solista).

Una de esas incorporaciones a las que aludía Gandoy es Israel Sastre (aunque ya casi es un clásico con ocho años en el grupo), que relata cómo surgió el título del EP, que, por cierto, ya está colgado en las plataformas digitales desde antes de Navidades: "Fue para provocar a Gandoy", ironiza, "pero luego le gustó. Andaba con la cosa de que le hiciera el dibujo para la carátula. Y para el título no pensé más, 'Sin pijaes', que es un dicho muy de Gandoy. Le gustó y quedó", desvela el saxofonista.

"Sin pijaes" incluye cuatro grandes clásicos. Abre con "Stand by me", con una adaptación muy bien interpretada por el cantante, ajustada a estos tiempos (pero sin repudiar los viejos que la vieron nacer), con un remate con el violín de María Rodríguez Flores que le añade un punto de sensibilidad superior al que ya tiene la pieza de fábrica. A Javier Suárez es al que más le agrada y no va desencaminado. Es otro "Stand by me". Como lo es la pulcra adaptación, tanto instrumental y vocal como de cadencia rítmica, "Train Kept A- Rollin'", que Isra estuvo tentado y muy tentado a hacer en versión española.

Se completa con "Oh! Carol" y esa pieza que hace mover el pie a su ritmo suene cuando suene y donde suene, "Proud Mary", de los tan celebrados "Creedence Clearwater Revival".

La fórmula de "Los Enigmáticos" para grabar este disco fue la de no tratar de imitar sino de hacer versiones a su estilo. "Por ejemplo, 'Oh Carol' está sorprendiendo. Salvando los obstáculos técnicos, somos atrevidos a la hora de interpretarlas. Las empezamos a tocar y vamos improvisando sobre lo que vamos escuchando, vamos construyendo a nuestro propio estilo", explican. Y en este punto, Gandoy tira de una de esas frases de la liturgia rock: "Ensayar es de cobardes", aunque enseguida le replican sus compañeros: "Nos pasamos la vida ensayando". Para que no falten asuntos de liturgia fina, Isra Sastre evoca otra: "Somos hombres de principios, sólo le damos importancia a los finales".

El grupo despide la charla con un argumento final tan contundente como razonable y definitivo: "Buscamos que la gente sepa de qué canción se trata, pero a nuestro estilo".