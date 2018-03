El concierto de "OT" en Gijón vendió 5.000 entradas en los primeros días

La firma Christian Dior anunció la llegada del británico Kim Jones como nuevo director artístico de las colecciones masculinas, en sustitución del belga Kris Van Assche, que ocupaba el puesto desde hacía 11 años.

El fenómeno fan de Operación Triunfo avanza a un gran ritmo en Asturias. Durante el pasado fin de semana, en los dos primeros días de venta de pases, se liquidaron más de 5.000 entradas para disfrutar del recital que tendrá lugar en el parque Hermanos Castro de Gijón -junto al recinto ferial Luis Adaro- el próximo domingo 29 de julio. La organización del concierto trasladaba ayer la información de que ya están agotadas las entradas para grada.

Amaia, Aitana, Miriam, Alfred, Ana Guerra, Agoney, Roi, Cepeda, Nerea, Raoul, Mireya, Ricky, Marina, Thalía, Juan Antonioy Mimi pasarán por el escenario del parque Hermanos Castro para cantar todos los éxitos con los que han conseguida una de las ediciones con mayor éxito de la historia del reality televisivo. La gira de OT no puede ser más exitosa, después del gran inicio en el Palau San Jordi de Barcelona y la continuación en Madrid.

La diseñadora asturiana Marta Ferrao no podía haber encontrado un día mejor para presentar su nueva colección. Lo hizo ayer, a pocas horas de que empezase la primavera, en el Club Alma de Madrid. Y es que su propuesta era la transcripción de esta estación en estado puro. Tonos pastel, flores multicolor, volantes, mangas con volúmenes especiales, espaldas abiertas y capas son las protagonistas de Blossom, su colección para esta nueva temporada. Fiel a sus líneas sencillas, a sus texturas fluidas y a sus siluetas femeninas, la gijonesa mantiene el pantalón palazzo, su icono de marca, y sus blusas atadas a la espalda como el look fetiche para la temporada de celebraciones que está a punto de comenzar. También hay espacio para los vestidos cortos con escotes barco y otros largos de tirantes tipo lazada ideales para cuando llegue el calor. El violeta, en diferentes tonalidades, y el fucsia ponen la nota más intensa de color.

La manga francesa, los pantalones capri, los chalecos y las mangas con cortes que generan juegos de volúmenes ponen la nota chic. Para las novias, Ferrao apuesta por vestidos con grandes escotes en la espalda, capas largas de plumeti, volantes tipo alita en los hombros y faldas tipo pareo que marcan la silueta de la manera más femenina posible.

Ferrao encontró el complemento ideal a su propuesta en los zapatos de Studio Philocaly. Delicadas sandalias abotinadas de piel y ante con tacón ancho metalizado y botas de charol con cordones que ponen el toque "trendy" a cualquier look primaveral.

El movimiento contra el acoso sexual "Time's Up" pidió al gobernador del estado de Nueva York que abra una investigación para saber por qué Harvey Weinstein aún no fue inculpado por la justicia, casi seis meses después del escándalo sobre sus abusos sexuales.

"Time's Up" pidió al gobernador Andrew Cuomo "una investigación independiente sobre el proceso de decisión en este caso", incluido un "examen completo" de los intercambios entre abogados del poderoso productor de Hollywood y el despacho del fiscal de Manhattan Cyrus Vance, para garantizar la "integridad" del fiscal y "restablecer la confianza" en su despacho.

El movimiento señala el caso de la modelo italiana Ambra Battilana Gutierrez, que no dio lugar a ninguna acusación del fiscal de Manhattan en 2015, cuando la policía, en posesión de una grabación de audio comprometedora, pensaba que tenía un caso sólido.

"Time's Up" cita un reciente artículo según el cual inspectores de la policía neoyorquina incluso ayudaron en ese entonces a "esconder" a Battilana, reservando habitaciones de hotel bajo nombres falsos, por temor a que el fiscal intentase obstaculizar la investigación. Estas informaciones exigen un "examen inmediato", insistió "Time's Up".

El movimiento considera asimismo "particularmente perturbadoras" las informaciones publicadas por algunos medios neoyorquinos según las cuales el fiscal Vance, un demócrata recientemente reelecto al cargo, podría haber sido influenciado por Weinstein y sus abogados.

Estas sospechas se deben a que el equipo de abogados de Weinstein, liderado por el célebre Benjamin Brafman, incluye a excolaboradores o allegados de Vance.

El despacho del fiscal no comentó de manera inmediata al pedido de investigación. Interrogado el jueves pasado sobre la posibilidad de que Weinstein sea inculpado, Vance fue vago.

"La investigación sigue estando muy activa" aseguró, "pero no puedo decir nada más".

Tres nombres, tres vínculos por las zonas mineras a las que pertenecen, y, claro, por el jazz. Ellos son el chileno Jaime Moraga Vasquez (percusión), el alemán Patric Siewert (bajo) y el asturiano Alfredo Morán (guitarra). Y son los miembros de "Three for Three".

A la gira se le añade el disco publicado por el trío. El álbum se realizó tras años de conciertos y grabaciones: "Un CD en el que se fusiona de manera muy personal nuestra forma de entender e interpretar la música", explica Alfredo Morán, que añade que fue grabado en mayo de 2017 en Essen (Alemania) y que este mes será presentado en distintas ciudades de la cuenca alemana del Ruhr, entre ellas Bochum, que está hermanada con Oviedo.

Alfredo Morán es compositor y guitarrista formado el Conservatorio de Música de Oviedo, en el Taller Músicos de Madrid y en la Berklee de Boston. Morán tuvo maestros como Chema Sainz y Pat Metheny, entre otros. En su historial destaca su etapa con "John Falcone Group", con quien grabó dos discos. También trabajó con el guitarrista argentino Pablo Regnando e hizo un proyecto con su hijo Daniel Morán (contrabajo). A todo ello hay que sumar que compartió escenario con destacados nombres del género.