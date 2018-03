Bustamante celebra sus 36 años tras hacerse oficial su divorcio

David Bustamante cumplió ayer 36 años y lo celebró con sus fans y su familia. Fue el final feliz a una dura semana, en la que se hizo público el comunicado que oficializa el divorcio entre el cantante cántabro y la actriz asturiana Paula Echevarría. Pese a todo, Bustamante regresó el sábado a los escenarios y en el teatro Fortuny de Reus se encontró con una sorpresa de sus fans, que le cantaron el cumpleaños feliz. Fue un anticipo de la celebración en familia de ayer. Bustamante ha dejado de hablar de su expareja. El último mensaje lo lanzó hace unas semanas: "Yo no me maquillo ni me peino para ofrecer una foto cada día".