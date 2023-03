"Me llamo Edita Reguera López, nací aquí, en Lugones, en Puente Viejo. Vivo en El Carbayu. En principio fui modista, estuve cosiendo desde los 13 años, cosía para señoras de Oviedo. Luego me casé, a los 22 años, seguí cosiendo en casa y luego, sobre los 27, ya cogí la ganadería, que la llevaban mis suegros. Hoy la tiene mi hijo. Es la última ganadería de Lugones. Soy la presidenta del grupo folclórico ‘La Sidrina’. Lo conocí porque mi hija, Magdalena Villanueva, empezó con 3 años a bailar. Llegó a haber cuarenta y pico componentes. Trajes regionales asturianos aquí en mi casa hay pa ver, pa tomar y pa dejar. Cuando cambiamos los trajes, del traje regional asturiano aquel de la Sección Femenina, al tipo vaqueiro, esos los hicimos todos aquí en casa. Dieciséis. Ocho de mujer y ocho de hombre. Me ayudaron aquí las vecinas".

"En Lugones hubo mucha industria. Estaba la fábrica de metales (Sociedad Industrial Asturiana), estaba la Didier, que ahora cambió de nombre; estaba la Nodular y la Mersa. Mi padre trabajaba en la Mersa, que era de ladrillos refractarios. Se quitó en el 84. Nos manifestamos por todo el pueblo porque contaminaba a toda la vecindad. Todos los tejados quedaban blancos. Hubo que cambiarlos todos, de lo que soltaban por la noche las tolvas. Decidimos manifestarnos todo el pueblo. Que yo quemé un abrigu nuevu que tenía de recién casada, de ir a pasar allí las noches y de encender hogueras con gomas para calentarnos porque era invierno". "Es cierto que echamos a la fábrica, pero mira tú luego lo que el pueblu se benefició. Si llega a estar esa fábrica ahí, Lugones no hubiera sido lo que es. Nadie hubiera venido. Imagínate el Lugones de entonces. Aparte de la industria casi todo eran prados. Yo creo que el cambio comenzó más o menos en esa época cuando se tiró la Mersa. Fue cuando Lugones empezó a crecer. Coincidió cuando hicieron el colegio y el instituto de Lugones. Fue cuando empezaron a hacer todos los edificios. En la avenida de Viella, por ejemplo, solo había un chalecín, donde vivía una señora que se llamaba doña Constanza, que era la más vieja que había aquí en Lugones, que era profesora". "Antes nos conocíamos todos, pero ahora ya no conozco a nadie. Conoces a los antiguos que quedan ahí. Cuatro antiguos como quedo yo. Pero los que vinieron hay que reconocer que dieron vida al pueblo. Muchos empezaron a venir porque había vivienda barata y todo el mundo podía comprar un pisu. Luego ya empezó a lanzarse esto para arriba y quién conoció Lugones con cuatro viviendas y quién lo ve ahora. Con las calles que están haciendo... Porque no me digas a mí que no está todo guapísimo. Cómo creció. ¿Y que era La Fresneda, majo? La Fresneda era una llamuerga que pasa por abajo un río. Íbamos con las vacas a pacer allí. Nosotros aún llevamos las vacas a pacer donde La Fresneda vieja. Es lo único que tienes por aquí para pastar. "En La Pola aquí tienen una piquilla con el alcalde porque dicen que todo lo trae pa Lugones. Mentira. Mira tú que consiguió hacer el Amazon esi dichosu, que quien conseguía esi edificiu ahí. Y ahora está en la antigua fábrica de metales, ya vendió dos parceles a dos empresas". "En Lugones toda la vida tuvimos abandonaos de la Pola, cómo lo sabes. Porque todos en el Ayuntamiento tiraban pa la Pola. Estaban dando dinero pa la Pola por arriba y por abajo. Y de donde llevaban el dinero de Lugones, poque en la Pola no teníen industries. Nadie se preocupaba de decir que había que hacer algo en Lugones. Fíjate a qué extremo llegamos que dejaron marchar el cuartel de la Guardia Civil". "Pero la verdad es que esto ahora es un núcleo buenísimo, lo tienes todo aquí a mano. Oviedo está cerca. Tienes el centro de salud, las tiendas, los bancos.... Pasa que no hay dinero pa los bancos. Pero también hay bancos de los otros, pa sentase. Hay de los dos, para sentase y pa les perres".