Asturias supera los 20.000 casos de coronavirus en medio de una cruda segunda ola

El consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Fernández Muñiz, reconoció hoy en rueda de prensa que Asturias tiene una incidencia acumulada de coronavirus de 648 casos por cada 100.000 habitantes, un dato muy por encima de la media española, que está en 452 casos, algo que sigue sin permitir que se rebaje la tensión en el entorno sanitario regional. Y es por eso que se plantean nuevas medidas como nuevos cribados masivos de población adulta (de 40 a 60 años) que conviva con ancianos, que comenzarán mañana mismo en el área VIII (Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Caso y Sobrescobio). "Hemos tenido un aumento de la incidencia más tardío que los demás y esperamos conseguir cambiar la tendencia de la curva para que el número de afectados en nuestra comunidad sea menor", afirmó Fernández.

"Llevamos días mostrando nuestra preocupación con los aumentos del coronavirus en nuestra comunidad autónoma", reconoció Fernández, que hizo hincapié en que es especialmente preocupante "el número de ingresos tanto en hospitales como en UCI". De hecho, las UCI asturianas están ocupadas al 79%, un número cada día algo más alto. "Hace dos semanas solicitamos el confinamiento porque temíamos que se pudiera saturar el medio sanitario", recordó el consejero. La gerente del Sespa, Concepción Saavedra, también avisó que aún se esperan "dos semanas más en las que sigan subiendo los ingresos".

Las autoridades de Salud también mostraron hoy su preocupación por la situación en los geriátricos, lo que conllevará medidas también en ese entorno. "Hemos planteado un aumento del cribado en las residencias de ancianos. Este mecanismo está resultado muy eficaz para detectar asintomáticos y que se eviten brotes en residencias. La tasa de realización de pruebas ha sido siempre muy alta pero queremos incrementar la búsqueda en ciertas poblaciones", sentenció el consejero, que aclaró que este cribado a profesionales de residencias se hará cada dos semanas (y no una vez al mes como hasta ahora) y que un comité de especialistas de Salud Pública está llevando a cabo estudios para saber dónde conviene poner en marcha esos cribados, tanto por zonas como por franjas de edad o entornos más críticos.

Al menos ya hay una decisión que se tomará de inmediato: "Se comenzará a realizar pruebas en personas de entre 40 y 60 años en el área sanitaria VIII (Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Caso y Sobrescobio) que sean convivientes con personas mayores, que no hayan sido positivos hasta el momento y a las que no se les haya realizado prueba en el último mes", explicó el consejero. En las próximas horas se comunicará si será el SESPA el que se ponga en contacto con los candidatos o si serán ellos los que tengan que solicitar la prueba. El consejero explicó que para estos cribados se utilizarán las pruebas PCR porque "es la prueba que se ve como la más eficaz". Pero matizó: "otras pruebas como los test de antígenos pueden ser útiles en casos de personas con síntomas porque son más rápidos, y eso puede ser una ventaja". El cierre perimetral de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana, además, se hará de forma individual (y no en conjunto, como pedían los concejos). La resolución que lo regulará se publicará mañana y hará efectivo el cierre en la medianoche del viernes al sábado.

Un nuevo protocolo

Asturias cuenta con un protocolo para localizar y buscar a los contactos de enfermos de covid-19 y aquellas personas que deben estar confinadas que afina el sistema establecido con anterioridad. Hasta ahora, Salud se ponía en contacto directamente con las fuerzas de seguridad para pedir la localización de los casos. Ahora, los servicios de salud se pondrán en contacto con la Delegación del Gobierno que será la que distribuya las búsquedas a los cuerpos correspondientes dependiendo de las zonas en que haya que realizarlas.

El protocolo se ha perfilado en una reunión telemática que ha tenido lugar este jueves, entre la Delegada del Gobierno, Delia Losa, la consejera de Presidencia del Gobierno del Principado, Rita Camblor, la directora General de Política y Planificación Sanitarias del Gobierno del Principado, Lidia Clara Rodríguez, la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez, la jefa Superior de Policía en Asturias, Luisa María Benvenuty, el coronel Jefe de la XIV zona de la Guardia Civil, Francisco Javier Almiñana, el secretario general de la Delegación del Gobierno, Víctor Manuel Berros, y el responsable de la Unidad de Protección Civil y Emergencias de la Delegación del Gobierno, Daniel Fernández, organismo que será encargado de la distribución de las búsquedas.

Un agresivo brote en Lena

El brote de coronavirus en la residencia Canuto Hevia de Lena ha sido más agresivo de lo inicialmente esperado. Tras el cribado de la Consejería de Salud, se han registrado 47 positivos entre los residentes y 10 entre la plantilla. Las familias han defendido la gestión de la residencia; "Han actuado rápido", han señalado. Y con transparencia.

Han sido los responsables del centro geriátrico los que han dado a conocer el alcance del brote: "Es una situación difícil para nosotros", han destacado. No han dejado de trabajar desde que se conoció el primer positivo, en una trabajadora.

Del total de residentes contagiados, han informado, "afortunadamente la mayoría se encuentran asintomáticos o con síntomas leves". Algunos han sido derivados al Credine para mantenerlos bajo supervisión por su situación personal, como personas con patologías previas.