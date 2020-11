El sindicato CSIF presenta una nueva reclamación contra el Principado ante la inspección de Trabajo y el servicio de prevención de Riesgos Laborales por no acordar el teletrabajo a una parte de la plantilla del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) entre la que se ha confirmado algún caso positivo de coronavirus en los últimos días. Es la segunda vez en apenas dos semanas que CSIF denuncia una situación similar, la anterior fue tras un brote en las oficinas del Sepepa en la calle General Elorza de Oviedo.

El sindicato denuncia que hay positivos de covid entre personal de la oficina de la calle General Zuvillaga, que recientemente ha sido objeto de traslado hasta unas nuevas dependencias en la zona de la Ería, también en Oviedo. "Lo normal sería que se hubiera pedido a ese personal que estuviera en situación de aislamiento para teletrabajar desde su domicilio, hasta que se confirmase que no estaban contagiados, y así evitar la situación que se dio en el brote de General Elorza, pero no se ofreció esa posibilidad a ningún trabajador pese a ese precedente", aseguró a este periódico un portavoz de CSIF que hizo hincapié en el riesgo que esta situación supone tanto para la plantilla como las para las numerosas personas que acuden a esas oficinas del Sepepa diariamente. "El problema de base estriba en que algunos responsables de puestos intermedios entienden que teletrabajar es no trabajar", añadió el representante de CSIF.