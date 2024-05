El abogado de una menor tutelada que fue agredida sexualmente en agosto denunciará al Principado

La portavoz de Vox en la Junta General, Isabel Álvarez Rouco, exigió este viernes la dimisión de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, a raíz del caso de las cinco menores tuteladas por el Principado que habrían sido obligadas a prostituirse. Por su parte, Mario Díez, abogado de la Fundación Justicia Poética, y representante legal de otra menor tutelada que el pasado verano fue víctima de una agresión sexual bajo los efectos de las drogas, anunció que el lunes presentará una denuncia contra el Principado por un delito de abandono de menores.

El abogado de Justicia Poética -entidad personada como acusación particular en el caso de las menores tuteladas en Baleares y agredidas sexualmente- señaló que "hay una realidad que exponer" y denunció la actitud de la consejería y del Principado respecto a su representada. "Me han puesto todas los obstáculos del mundo para prestar asistencia", afirmó. Por otro lado, también afirmó que el Principado "miente en su posicionamiento", ya que "actúan una vez la cosa les explota en la cara".

Díez señaló que la menor a la que representa "se escapó" del centro para acudir a un notario para solicitar un abogado "que la defienda frente a la Administración". Según explicó, tras asumir la representación legal de la menor tutelada, el Principado le impidió contactar con ella durante un mes pese a haber remitido el acta notarial que certificaba que es su abogado. Posteriormente, un juzgado habría ordenado al Principado a permitir la visita del abogado a la menor.

Además, Díez aseguró que el Principado "coacciona a la menor" en momentos en los que él no estaba presente. "Mi cliente me cuenta cómo la coaccionan para que no se comunique conmigo" aseguró el abogado, que añadió: "Si yo no hubiera llegado al procedimiento no habría pasado nada. Aún espero que alguien del Principado se reúna conmigo para defenderla. Los menores están en manos de quienes no les garantizan sus derechos".

“Ellos mismos propiciaron este desastre y después denuncian. Es el colmo del cinismo”, criticó la portavoz de Vox, Isabel Álvarez Rouco, que cuestionó la seguridad de los centros de acogida residenciales donde son derivados los menores tutelados. En ese sentido, Rouco reprochó que la consejera afirmase que "los centros no tienen ningún descontrol" y que "el acogimiento residencial es una medida de protección". "Los métodos socialistas son fábricas de desastres. Los dirigentes han estigmatizado a todo el colectivo de menores bajo su tutela", señaló la portavoz. Por ello, Vox pidió la dimisión de la consejera "y de todos los responsables".