Novedades en el caso de la muerte de una adolescente madrileña cuando bajaba el Cares, el pasado 3 de julio. La jueza de Llanes, a la vista del resultado que han ofrecido hasta las diligencias de investigación y con el fin de garantizar sus derechos procesales, ha citado como investigados a los dos monitores que bajaban el río con los adolescentes, que iban a declarar en un principio ayer como testigos. La magistrada toma esta decisión al existir posibles indicios de criminalidad. La jueza ha pospuesto su declaración para el próximo 29 de enero de 2021 a las diez y a las once y media de la mañana. Esta providencia puede ser impugnada mediante interposición de recurso de reforma en el plazo de tres días.

Hasta el momento figuraba como investigado un cántabro, propietario de una empresa de turismo activo con sede en Panes, cuya declaración está prevista para el 13 de enero, a las diez de la mañana. El empresario fue detenido el día 7 de octubre por agentes de la Guardia Civil como presunto autor de un delito de homicidio imprudente. Según se desprende de la investigación, el negocio cometió hasta cuatro irregularidades: no tenía autorización para realizar piragüismo en aguas rápidas, los monitores no disponían de la formación necesaria en primeros auxilios y seguridad, no cumplía la ratio de guías por cliente y carecía de medios alternativos de comunicación, como emisoras o vehículos de apoyo.

Atrapada en un sifón

El grupo de adolescentes pasaba unos días en un campamento asentado en Cantabria. Entre otras actividades se incluyó realizar una práctica deportiva descendiendo el río Cares. Les acompañaban tres monitores. Durante el descenso, la canoa hinchable en la que descendía la joven fallecida y una compañera volcó en una zona de rápidos y rocas. Una de las dos logró salir del agua, pero la otra no corrió la misma suerte y quedó atrapada en un sifón. Para el rescate se necesitaron varias horas y la Guardia Civil inició aquella misma noche, tras observar situaciones irregulares, una investigación para determinar las responsabilidades de aquel suceso.